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عمر شويل - جدة طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية عبر المنصة الوطنية الموحدة تواصل، تلك الخدمة المجانية التي تقدمها الحكومة السعودية بهدف مساعدة المواطنين الراغبين في الحصول على حقهم، تتميز هذه الخدمة أنها إلكترونيا لا تحتاج منك سوي تسجيل بعض البيانات والمعلومات في المنصة، كما تتطلب من المتقدم بدء التسجيل في بوابة النفاذ الوطني ومن ثم إتباع بعض الخطوات البسيطة.

طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية

تعد خطوات التسجيل الواجب اتباعها أثناء التقدم بطلب أو شكوي إلي المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين أو الديوان الملكي السعودي هي إتباع الخطوات البسيطة التالية:

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

يتم تقديم طلبات المساعدات المالية علي عنوان (الهدأ 7636/ الرياض 12911)، يجب كتابة طلب المساعدة بصيغة رسمية موضح فيها كافة طرق التواصل من أرقام الهواتف والعنوان بالتفصيل، وتحديد طلب المساعدة في الخطاب، إرفاق المستندات التي تدل علي ما تم ذكره في الخطاب.

خدمات الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي السعودي برامج متعددة في الخدمات من أهم هذه البرامج المنح السكنية المجانية، والتي يسمح للمستفيدين الحصول عليها بعد توافق الضوابط والشروط عليهم مثل أن يكون المتقدم ليس عنده مسكن باسمه في السنوات الخمس الأخيرة، أن يكون المتقدم يمتلك جنسية سعودية، بالإضافة إلي أن المتقدم يجب أن يكون عمره لا يقل عن 25 عام، كما يجب أن لا يكون قد تحصل أي نوع من أنواع الدعم السكني.

طلب منحة أرض من الديوان الملكي

التوجه إلي موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية .

. الدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختيار منصة خدمات سكني .

. الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.

كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

الدخول على الأراضي المجانية.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة، ثم حفظها.

وصلنا لختام شرح طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية.