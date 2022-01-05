نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما موعد زيادة الرواتب السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أبرز الأسئلة التي يسعى الكثيرين للبحث عنها هو ما موعد زيادة الرواتب السعودية 2022. للعام الجديد فقد شهدت الآونة الأخيرة توقعات كبيرة لزيادة الرواتب الشهرية للعاملين في المملكة. فأمر الزيادة مهم للموظفين الحكوميين والعسكريين .

موعد زيادة الرواتب السعودية 2022

ولكن لم ترد حتى الآن أي تصريحات رسمية تؤكد على زيادة الرواتب خلال العام الجديد 2022. وفي حالة اعتماد أي خبر سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي . ولكن في ذلك الصدد أظهرت أحد الدراسات الاستراتيجية التي تم إجراءها مؤخرًا أنه يوجد توقعات لزيادة ورفع الرواتب بالسعودية، وذلك انطلاقًا من العام الجديد 2022 في ضوء التغيرات التي تشهدها المملكة. ووفقًا لهذه الدراسة فإن الزيادة ستكون بنسبة تصل حتى 4% للموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة بالبلاد كالسياحة والترفيه والتاريخ.

وفي حالة وجود أي زيادات في الرواتب سوف يتم الإفصاح عنها عبر صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي.

زيادة رواتب العسكريين في السعودية

عادة ما يتم زيادة رواتب العسكريين العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وفقًا للتقويم الميلادي. وذلك اعتمادًا على العلاوة السنوية الخاصة بهم والمشمولة في سُلم رواتب ويتم إضافة مبلغ الزيادة للراتب الرئيس لكل عسكري سواءً أكان فرد أو ضابط وأيضًا تتفاوت الزيادة وفقًا لاختلاف الرتب العسكرية والدرجة التي يشغلها كل عسكري.

زيادة رواتب المتقاعدين السعوديين 2022



لم يتم التصريح عن أي زيادة في رواتب المتقاعدين بعد.بالرغم من انتشار الكثير من الشائعات ولكن الأمر غير رسمي كما سبق وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأخبار المُتداولة عن زيادة رواتب المتقاعدين ليست صحيحة.

الوظائف الأعلى أجرًا في السعودية

الطب والجراحة الأعلى أجرًا في المملكة متوسط الراتب الشهري 62 ألف ريال

القضاة متوسط الدخل 52 ألف ريال

المحاماة متوسط الدخل 42 ألف ريال

مدراء البنوك متوسط الدخل 39 ألف ريال

المدراء التنفيذيين متوسط الدخل 37 ألف ريال

المدراء الماليون متوسط الدخل 34 ألف ريال

أطباء الأسنان متوسط الدخل 33 ألف ريال

أساتذة الجامعة متوسط الدخل 29 ألف ريال

الطيارين متوسط الدخل 24 ألف ريال

مدراء التسويق متوسط الدخل 22 ألف ريال.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول ما موعد زيادة الرواتب السعودية 2022 وأوضحنا حقيقة زيادة الرواتب للموظفين والعسكريين