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أسعار ومواصفات هافال جوليان 2022 في السوق السعودي

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عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات هافال جوليان 2022 في السوق السعودي - ثقفني

السيارة هافال جوليان 2022 في المملكة العربية السعودية، هي إحدى السيارات الكروس اوفر متعددة الأستخدامات صينية الصنع ،وتتواجد بأربع فئات متنوعة تختلف فيما بينها في الاسعار و التجهيزات.

السيارة هافال جوليان 2022 بالسعودية:

تحتوي هافال جوليان 2022 على محرك سعته 1500 سي سي تربو ، وينتج قوة حصانية قدرها 150 حصان فيما يبلغ عزم دورانها 220 نيوتن / متر مزودة بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات .

مواصفات هافال جوليان 2022:

تتمتع هافال جوليان 2022 بالعديد من المزايا مثل التصميم الفريد و الشبكة الأمامية الرائعة و العديد من وسائل الترفيه المختلفة وكاميرا 360 درجة وبمجموعة متنوعة من انظمة الامن المختلفة .

أسباب تدفعك لشراء هافال جوليان 2022 :

  • إبداع في تصميم السيارة الخارجي .
  • شبكة أمامية مميزة تضيف بعداً جماليا .
  • إنتشار الكروم في أجزاء السيارة مما يضيف طابعاً جماليا .
  • من مميزات المقعد الثاني يسمح بوضعية ركوب مريحة  .
  • فرش داخلى يتمتع بتصميم جميل و رائع .
  • وجود باقة متنوعة من الوسائد الهوائية .
  • جنوط 18 بوصة يساعد في الطرق الوعرة و الغير ممهدة .
  • كاميرا 360 درة تضيف بعداً جديد  ومميز للسيارة .
  • إضاءة ليد مميزة في الجهة الخلفة و في مقدمة السيارة .
  • نظام التعليق مريح يتيح وضعية جلوس اكثر راحة .
  • مساحة داخلية رحبة ، خاصة في الخلف .

مواصفات هافال جوليان 2022 :

  • سعة المحرك 1500 سي سي.
  • الصبابات 16 صباب.
  • عدد السلندرات 4 سلندر.
  • القوة الحصانية 150 حصان.
  • العزم 220 نيوتن / متر.
  • التسارع 11 ثانية  / لتصل لسرعة 100كم.
  • ناقل الحركة اوتوماتيك  7 سرعات.
  • نظام حقن الوقود مباشر.

أبعاد هافال جوليان 2022:

  • الطول 4472 مم.
  • العرض 1841 مم.
  • الارتفاع 1619 مم.
  • سعة الشنطة الخلفية 337 لتر.

وسائل وانظمة الأمان في هافال جوليان 2022:

  • تشترك مجموعة Jolion بأكملها في نفس قائمة ميزات الأمان ، بما في ذلك وسائد هوائية ، بما في ذلك واحدة بين ركاب المقعد الأمامي لتقليل مخاطر اصطدام الرأس ، وأحزمة الأمان أيضاً.
  • يعتبر التحكم في الثبات والجر مع تخفيف الاصطدام الثانوي قياسياً، وكذلك مراقبة ضغط الإطارات.
  • يوجد أيضاً منفذ USB بالقرب من المرأه الداخلية ليس من أجل السلامة في حد ذاتها ، ولكن لراحة البال (والتثبيت المنظم) لكاميرا لوحة القيادة إذا كنت بحاجة إلى واحدة.
  • بالاضافة لذلك تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع الكتروني للفرامل EBDبرنامج تدعيم الفرامل BA ، نظام مساعدة صعود المرتفعات VSC ، نظام الهبوط من المنحدرات  ، برنامج التوازن الالكترونيESP.

أسعار هافال جوليان 2022 في السعودية:

  • يصل سعر السيارة جوليان بيسك الاستاندرد إلى 68.699 ريال سعودي.
  • أما عن فئة جوليان أكتيف يصل سعرها إلى 72.149 ريال سعودي.
  • بالإضافة إلى سعر فئة جوليان بريميوم، يصل سعرها إلى 77.899 ريال سعودي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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