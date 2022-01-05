نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات هافال جوليان 2022 في السوق السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات هافال جوليان 2022 في السوق السعودي - ثقفني
السيارة هافال جوليان 2022 في المملكة العربية السعودية، هي إحدى السيارات الكروس اوفر متعددة الأستخدامات صينية الصنع ،وتتواجد بأربع فئات متنوعة تختلف فيما بينها في الاسعار و التجهيزات.
السيارة هافال جوليان 2022 بالسعودية:
تحتوي هافال جوليان 2022 على محرك سعته 1500 سي سي تربو ، وينتج قوة حصانية قدرها 150 حصان فيما يبلغ عزم دورانها 220 نيوتن / متر مزودة بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات .
مواصفات هافال جوليان 2022:
تتمتع هافال جوليان 2022 بالعديد من المزايا مثل التصميم الفريد و الشبكة الأمامية الرائعة و العديد من وسائل الترفيه المختلفة وكاميرا 360 درجة وبمجموعة متنوعة من انظمة الامن المختلفة .
أسباب تدفعك لشراء هافال جوليان 2022 :
- إبداع في تصميم السيارة الخارجي .
- شبكة أمامية مميزة تضيف بعداً جماليا .
- إنتشار الكروم في أجزاء السيارة مما يضيف طابعاً جماليا .
- من مميزات المقعد الثاني يسمح بوضعية ركوب مريحة .
- فرش داخلى يتمتع بتصميم جميل و رائع .
- وجود باقة متنوعة من الوسائد الهوائية .
- جنوط 18 بوصة يساعد في الطرق الوعرة و الغير ممهدة .
- كاميرا 360 درة تضيف بعداً جديد ومميز للسيارة .
- إضاءة ليد مميزة في الجهة الخلفة و في مقدمة السيارة .
- نظام التعليق مريح يتيح وضعية جلوس اكثر راحة .
- مساحة داخلية رحبة ، خاصة في الخلف .
مواصفات هافال جوليان 2022 :
- سعة المحرك 1500 سي سي.
- الصبابات 16 صباب.
- عدد السلندرات 4 سلندر.
- القوة الحصانية 150 حصان.
- العزم 220 نيوتن / متر.
- التسارع 11 ثانية / لتصل لسرعة 100كم.
- ناقل الحركة اوتوماتيك 7 سرعات.
- نظام حقن الوقود مباشر.
أبعاد هافال جوليان 2022:
- الطول 4472 مم.
- العرض 1841 مم.
- الارتفاع 1619 مم.
- سعة الشنطة الخلفية 337 لتر.
وسائل وانظمة الأمان في هافال جوليان 2022:
- تشترك مجموعة Jolion بأكملها في نفس قائمة ميزات الأمان ، بما في ذلك وسائد هوائية ، بما في ذلك واحدة بين ركاب المقعد الأمامي لتقليل مخاطر اصطدام الرأس ، وأحزمة الأمان أيضاً.
- يعتبر التحكم في الثبات والجر مع تخفيف الاصطدام الثانوي قياسياً، وكذلك مراقبة ضغط الإطارات.
- يوجد أيضاً منفذ USB بالقرب من المرأه الداخلية ليس من أجل السلامة في حد ذاتها ، ولكن لراحة البال (والتثبيت المنظم) لكاميرا لوحة القيادة إذا كنت بحاجة إلى واحدة.
- بالاضافة لذلك تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع الكتروني للفرامل EBDبرنامج تدعيم الفرامل BA ، نظام مساعدة صعود المرتفعات VSC ، نظام الهبوط من المنحدرات ، برنامج التوازن الالكترونيESP.
أسعار هافال جوليان 2022 في السعودية:
- يصل سعر السيارة جوليان بيسك الاستاندرد إلى 68.699 ريال سعودي.
- أما عن فئة جوليان أكتيف يصل سعرها إلى 72.149 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى سعر فئة جوليان بريميوم، يصل سعرها إلى 77.899 ريال سعودي.
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