أسعار ومواصفات هافال جوليان 2022 في السوق السعودي

السيارة هافال جوليان 2022 في المملكة العربية السعودية، هي إحدى السيارات الكروس اوفر متعددة الأستخدامات صينية الصنع ،وتتواجد بأربع فئات متنوعة تختلف فيما بينها في الاسعار و التجهيزات.

السيارة هافال جوليان 2022 بالسعودية:

تحتوي هافال جوليان 2022 على محرك سعته 1500 سي سي تربو ، وينتج قوة حصانية قدرها 150 حصان فيما يبلغ عزم دورانها 220 نيوتن / متر مزودة بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات .

مواصفات هافال جوليان 2022:

تتمتع هافال جوليان 2022 بالعديد من المزايا مثل التصميم الفريد و الشبكة الأمامية الرائعة و العديد من وسائل الترفيه المختلفة وكاميرا 360 درجة وبمجموعة متنوعة من انظمة الامن المختلفة .

أسباب تدفعك لشراء هافال جوليان 2022 :

إبداع في تصميم السيارة الخارجي .

شبكة أمامية مميزة تضيف بعداً جماليا .

إنتشار الكروم في أجزاء السيارة مما يضيف طابعاً جماليا .

من مميزات المقعد الثاني يسمح بوضعية ركوب مريحة .

فرش داخلى يتمتع بتصميم جميل و رائع .

وجود باقة متنوعة من الوسائد الهوائية .

جنوط 18 بوصة يساعد في الطرق الوعرة و الغير ممهدة .

كاميرا 360 درة تضيف بعداً جديد ومميز للسيارة .

إضاءة ليد مميزة في الجهة الخلفة و في مقدمة السيارة .

نظام التعليق مريح يتيح وضعية جلوس اكثر راحة .

مساحة داخلية رحبة ، خاصة في الخلف .

مواصفات هافال جوليان 2022 :

سعة المحرك 1500 سي سي.

الصبابات 16 صباب.

عدد السلندرات 4 سلندر.

القوة الحصانية 150 حصان.

العزم 220 نيوتن / متر.

التسارع 11 ثانية / لتصل لسرعة 100كم.

ناقل الحركة اوتوماتيك 7 سرعات.

نظام حقن الوقود مباشر.

أبعاد هافال جوليان 2022:

الطول 4472 مم.

العرض 1841 مم.

الارتفاع 1619 مم.

سعة الشنطة الخلفية 337 لتر.

وسائل وانظمة الأمان في هافال جوليان 2022:

تشترك مجموعة Jolion بأكملها في نفس قائمة ميزات الأمان ، بما في ذلك وسائد هوائية ، بما في ذلك واحدة بين ركاب المقعد الأمامي لتقليل مخاطر اصطدام الرأس ، وأحزمة الأمان أيضاً.

يعتبر التحكم في الثبات والجر مع تخفيف الاصطدام الثانوي قياسياً، وكذلك مراقبة ضغط الإطارات.

يوجد أيضاً منفذ USB بالقرب من المرأه الداخلية ليس من أجل السلامة في حد ذاتها ، ولكن لراحة البال (والتثبيت المنظم) لكاميرا لوحة القيادة إذا كنت بحاجة إلى واحدة.

بالاضافة لذلك تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع الكتروني للفرامل EBDبرنامج تدعيم الفرامل BA ، نظام مساعدة صعود المرتفعات VSC ، نظام الهبوط من المنحدرات ، برنامج التوازن الالكترونيESP.

أسعار هافال جوليان 2022 في السعودية: