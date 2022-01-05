الجرعة التنشيطية للقاح كورونا وطريقة حجز موعد الجرعة من خلال موقع توكلنا

الجرعة التنشيطية للقاح كورونا هي الجرعة الثالثة للمواطنين المحصنين بلقاح فايزر، وقد أشارت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية إلي أنه يجب الحجز مسبقاً لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح وهو شرطاً أساسياً لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، وأشارت وزارة الصحة إلي ضرورة المبادرة في حجز موعد لتلقي اللقاح علي أن يكون موعد الجرعة التنشيطية لاستمرار حالة محصن في توكلنا سوف تبدأ يوم الثلاثاء الموافق1 من فبراير” شباط” للعام الجديد 2022، والموافق 29 من شهر جمادي الآخر عام 1443 هجرية، لذا فعلي المواطنين الذين تلقوا الجرعتين الأولي والثانية منذ ستة أشهر أو اكثر سرعة حجز موعد من خلال التطبيق، وبلغ عدد من تلقي جرعات لقاح كورونا في المملكة الي أكثر من 51 مليون و239 ألف و815 جرعة من خلال أكثر موقع من للتطعيم في مختلف مدن ومناطق المملكة.

الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أماكن لقاح فايزر من فيروس كورونا ” كوفيد – 19″، أما عن الجرعة الثالثة فيجب علي من تلقي الجرعتين الأولي والثانية سواء من المواطنين أو المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية حجز موعد من خلال تطبيق توكلنا، وفي حالة أن التطبيق لا يوجد علي هاتفك فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً تحميل تطبيق توكلنا علي جهاز الاندرويد أو الايفون الخاص بك عن طريق موقع جوجل.

يتم تسجيل الدخول عبر موقع توكلنا ويتم كتابة اسم المستخدم ثم كتابة كلمة المرور.

سوف يتم انتقالك الي صفحة جديدة.

طكزز

يتم تحديد لأيقونة “الخدمات الصحية”.

الضغط علي أيقونة لقاح كورونا.

يجب تحديد الشخص المستفيد من اللقاح سواء مواطن أو مقيم.

الضغط على أيقونة حجز موعد مناسب.

يجب الإجابة علي جميع الأسئلة الموجودة أمامك.

يتم تحديد الموعد المناسب لك.

سوف تقوم بانتظار رسالة خاصة بموعد تلقي الجرعة النشطة.

ثم الذهاب الي المكان المحدد وفي الوقت المحدد لك.

الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

أشارت الجهات المختصة إلي أن تلقي الجرعة التعزيزية شرطا للتالي: