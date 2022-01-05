كم راتب جندي السجون 1443 في السعودية.. بعد التحديث بالبدلات

كم راتب جندي السجون 1443 في السعودية سؤال محل بحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية، ومع كل عام جديد تتداول التساؤلات حول كم راتب جندي السجون 1443 في السعودية. والذي تطرحه إدارة السجون حسب مجموعة من الضوابط والشروط، “كم راتب جندي السجون 1443 في السعودية؟”. يزداد البحث عليه سنويا وتقديم السجون 1443 وما هي البدلات في العام الجديد والتي يبحث عنها الآلاف في الآونة الأخيرة. ويعتبر راتب جندي السجون 1443-2022 في السعودية من القرارات التي يتم إصدارها دوريا، من قِبل الإدارة العامة للشؤون العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بالبلاد السعودية، كما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وفتح الرابط الخاص للتقديم للرجال علي رتبة جندي من قبل، حيث تطرح الإدارة مجموعة وظائف شاغرة في السجون السعودية حسب العدد.

كم راتب جندي السجون 1443 في السعودية

كم راتب جندي السجون 1443 في السعودية يتوقف على مجموعة من الضوابط والشروط، للقبول بها، وخلال التقرير نرصد كم هو راتب الجندي بالسجون السعودية 1443، مع بدلات 2022. كما يلي:

الراتب الرئيسي لجندي السجون مبلغ 3220 ريال سعودي.

بينما مبلغ بدل النقل يقدر ب 5000 ريال سعودي.

مبلغ بدل الإعاشة 500 ريال سعودي.

يُقدر راتب فني السجون 750 ريال سعودي.

بينما مبلغ بدل إرهاب يُقدر ب 805 ريال سعوودي.

طبيعة العمل يكون 805 ريال سعودي.

ويكون مبلغ مرابطة 950 ريال سعودي.

المبلغ الخاص بخصم التقاعد 80 ريال سعودي.

المبلغ الصافي الخاص براتب جندي السجون 20 ريال سعودي.

راتب جندي السجون 2022

يبلغ راتب جندي سجون السعودية 3220 ريال سعودي شهريا. حيث يحصل جندي السجون في المملكة العربية السعودية على هذا الراتب بالشهر الميلادي، كما يحصل على عدد من الميزات والبدلات. وتهتم إدارة السجون بالتدريب اللازم للجنود الذين يقومون بعدد من المهام. منها حماية أمن السجون، وحراسة جميع الأشخاص المتواجدين داخل السجن. ومنع وقوع أي من أنواع الشغب والفوضى، علاوة على جميع المهام الموكلة لهم.

ويعتبر جندي السجون في السعودية، وظيفة من ضمن الوظائف الحكومية بالمملكة، والتي يبحث عنها المواطنون داخل المملكة بهدف العمل في المديرية العامّة للسجون، والتي تُعرف بأنها أحد أهم القطاعات الخاصة بوزارة الداخلية.