نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 والرابط الخاص بالتسجيل فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن، يتساءل الكثير عن موعد صرف الدفعة الجديدة الــ50، لشهر يناير لعام 2022م، ولشهر جمادي ثاني لعام 1443هــ، وماهو الرابط الخاص بالتسجيل، ومن هي الفئة المستفيدة من البرنامج، حيث أن هذا البرنامج أو هذا الحساب وضع خصيصاً، للفئات الأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم دعمهم بشكل شهري، وذلك لتوفير لهم حياه كريمة، وحياه أفضل، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية، لمساعدة المحتاجين من المواطنين والأسر الأكثر فقراً.

موعد صرف حساب المواطن

حرصاً من المملكة العربية السعودية على دعم مواطنيها. فعلت نظام جديد يسمى “نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد”. حيث يهدف هذا النظام إلى توصيل الدعم إلى من يستحقه، ويتم إبعاد الفئات التي لم تستحق هذا الدعم.

ماهو ميعاد نزول الدعم الخاص بحساب المواطن

كالمعتاد منذ أن بدأ البرنامج في التقديم الخدمة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. في شهر ديسمبر لعام 2017م. وهو يتم صرف الدعم الخاص بحساب المواطن. اليوم العاشر من الشهر الميلادي كل شهر. وذلك إذا لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية. وفي حالة إذا صادف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي يوم عطلة رسمية. فقد يتم تقديم أو تأخير الموعد يوم. ولذلك فإنه يتم صرف الدعم هذا الشهر في العاشر من يناير لعام 2022م. الموافق السابع من شهر جمادي ثاني لعام 1443هــ. وهو يوم الإثنين القادم.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

قد تم التوقف عن تسجيل واستقبال طلبات جديدة. للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية منذ عام 2020م. حيث أنه يتم تطوير البرنامج لضمان وصول الدعم للفئة الأكثر استحقاقاً. ويتم فقط تحديث البيانات باستمرار حتى يتم التحقق من وصول الدعم للمستحقين. ولذلك يتم مراجعة البيانات باستمرار. وقد أكد على المستفيدين من الدعم من مراجعة تواريخ انتهاء المستندات الخاصة بهم لتجديدها في الموعد المحدد قبل انتهاءها. وإلا يعرضه إلى الاستبعاد من الدعم. وهذه المستندات مثل: إثبات استقلالية السكن الخاص. حيث يتم تحديث البيانات عن طريق: