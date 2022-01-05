وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم فرصة مميزة في السعودية.. الشروط وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم فرصة لايمكن أن تعوض من يرغب البحث عن وظيفة. خاصة أن شركة الخليج للتدريب والتعليم واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية وتشمل تخصصات كثيرة ومتنوعة. فهى لها مكانة مميزة منذ إنشائها عام 1993 حتى أصبحت اليوم تضم مايقرب من 100 مركز في مختلف أنحاء المملكة. وتضم وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم العديد من المؤهلات المختلفة. فضلا عن أن طريقة التقديم فى وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم سهلة يمكن لأي فرد في المملكة الالتحاق بها.

وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم

تعتبر وظائف شركة الخليج فرصة مناسبة للمتقدمين من الرجال والنساء حاملي المؤهلات المختلفة في المملكة العربية السعودية. لاسيما أن شروط وظائف شركة الخليج بسيطة وتتطلب الحد الآدني من الخبرات والمهارات. وهى متاحة للمواطنين والمقيمين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية للتقديم وبرواتب مجزية. مع الإشارة إلى أن الأفضلية تكون للمواطنين السعوديين في القبول.

شروط وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم

وضعت شركة الخليج لتدريب والتعليم عددًا من الشروط للالتحاق بوظائفها على أن يتم مراعاة الآتي:

شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التسويق.

خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق.

إمكانية التعامل مع مواقع “السوشيال ميديا”.

إجادة اللغة الإنجليزية.

لديك مهارات التواصل.

التواصل مع العملاء وحل مشكلتهم.

المؤهلات المطلوبة في وظائف شركة الخليج

هناك العديد من المؤهلات المطلوبة في وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية للتخصصات الآتية:

موظفين تسويق. موظفين مبيعات. مديرين للفروع. مدرب حاسب آلي. مدربة حاسب آلي. مدرب لغة إنجليزية. مدربة لغة إنجليزية. مدرب لغة فرنسية. مدربة لغة فرنسية. مدرب لغات مختلفة للرجال والنساء. موظفين إداريين. محاسبين.

طريقة التقديم في وظائف شركة الخليج

جاءت طريقة التقديم في وظائف شركة الخليج بسيطة لتيسر على المتقدمين إمكانية إرسال بياناتهم من أي مكان في المملكة العربية السعودية تمهيدًا للوصول إلى المقابلة الشخصية بعد الموافقة المبدئية على البيانات الملحقة وفق الشروط السابق ذكرها والمؤهلات المحددة لكل وظيفة على أن يتم إرسال السيرة الذاتية وخطاب التوظيف للوظيفة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ونواصل متابعة كافة استفساراتكم عن وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم مع العلم أن الأولوية في القبول تكون للمواطنين السعوديين ممن توافر لديهم الكفاءات المناسبة للوظيفة المتقدم عليها.