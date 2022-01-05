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تمويل تعليمي يقدمه لك بنك الرياض السعودي بدون فوائد ولا رسوم ادارية

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عمر شويل - جدة تمويل تعليمي يقدمه لك بنك الرياض السعودي بدون فوائد ولا رسوم ادارية - ثقفني

يعد بنك الرياض من اكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية.حيث انه سعى الى تقديم قرض يدعى قرض التعليم الى المواطنين السعوديين وايضا المقيمون الذين يأتون الى المملكة العربية السعودية  . وهذه القروض بدون أي هامش ربح ولا رسوم ادارية ، فأن بنك الرياض يقدم العديد من الخدمات من اجل تحسين معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الاسرية فيقدم لهم منتجات عبارة عن منتجات تمويلية تكاد أن تكون شخصي او عقاري أو سيارات ، فمن خلال بنك الرياض يمكنك الحصول على القرض بكل سهولة ويسر ويقوم بتدعيم الفئة التعليمية فيقدم لهم القرض بدون اى فوائد أو رسوم إدارية ، ويمتاز هذا التمويل بالعديد من المميزات التى جذبت كافة المواطنين السعوديين والتى سوف نقوم بعرضها من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى .

أهم مميزات التمويل التعليمى بنك الرياض

  • اولا : يقدم بنك الرياض مبالغ تمويلية للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية بداية من 5 الاف ريال سعودى تصل ال 200.000 ريال سعودى .
  • ثانيا : القرض الذي يقدمه بنك الرياض منها الذي يكون قرض تعليمى بدون اى فوائد .
  • ثالثا : جميع المنتجات والتمويلات المقدمة من بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
  • رابعا : التمويل التعليمي قد يكون متاحا للمواطنين السعوديين وأيضا المقيمين فيها والذين يشتغلون في القطاعات الحكومية و الخاصة والتى سوف تكون معتمدة لدى بنك الرياض .
  • خامسا : يوفر بنك الرياض لجميع المواطنين السعوديين امكانية السداد بكل سهولة ويسر فترة السداد قد تصل إلى 36 شهرا .
  • سادسا : في حالة اذا كان الشخص عاجزا عجز كلى  أو وفاة قد يتم إعفاءه مباشرة .

تعرف على الخطوات اللازمة للحصول على طلب قرض تعليمي من بنك الرياض

  • اولا : يجب على المواطن الذى يرغب فى التقدم الى قرض تعليمة التوجه إلى الفرع الخاص ببنك الرياض والتقدم بطلب يون مختص بالجهة التعليمية .
  • ثانيا : يجب على المتقدم القيام بتقديم هذا النموذج إلى بنك الرياض لكى يتم مراجعته .
  • ثالثا : يقوم بنك الرياض بالتاكيد اذا كان هذا الشخص يستحق هذا التمويل او لا نظرا لظروفه .
  • رابعا : فى حالة موافقة البنك على الطلب المقدم سيتم استلامه نسخة النموذج من بنك الرياض ويقوم بتقديمه الى جهة التعليم .
  • خامسا : اذا واجه المتقدم اى مشاكل او صعوبات يتواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببنك الرياض على الرقم التالى 80012420 .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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