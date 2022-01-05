نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تعليمي يقدمه لك بنك الرياض السعودي بدون فوائد ولا رسوم ادارية في المقال التالي
يعد بنك الرياض من اكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية.حيث انه سعى الى تقديم قرض يدعى قرض التعليم الى المواطنين السعوديين وايضا المقيمون الذين يأتون الى المملكة العربية السعودية . وهذه القروض بدون أي هامش ربح ولا رسوم ادارية ، فأن بنك الرياض يقدم العديد من الخدمات من اجل تحسين معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الاسرية فيقدم لهم منتجات عبارة عن منتجات تمويلية تكاد أن تكون شخصي او عقاري أو سيارات ، فمن خلال بنك الرياض يمكنك الحصول على القرض بكل سهولة ويسر ويقوم بتدعيم الفئة التعليمية فيقدم لهم القرض بدون اى فوائد أو رسوم إدارية ، ويمتاز هذا التمويل بالعديد من المميزات التى جذبت كافة المواطنين السعوديين والتى سوف نقوم بعرضها من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى .
أهم مميزات التمويل التعليمى بنك الرياض
- اولا : يقدم بنك الرياض مبالغ تمويلية للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية بداية من 5 الاف ريال سعودى تصل ال 200.000 ريال سعودى .
- ثانيا : القرض الذي يقدمه بنك الرياض منها الذي يكون قرض تعليمى بدون اى فوائد .
- ثالثا : جميع المنتجات والتمويلات المقدمة من بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
- رابعا : التمويل التعليمي قد يكون متاحا للمواطنين السعوديين وأيضا المقيمين فيها والذين يشتغلون في القطاعات الحكومية و الخاصة والتى سوف تكون معتمدة لدى بنك الرياض .
- خامسا : يوفر بنك الرياض لجميع المواطنين السعوديين امكانية السداد بكل سهولة ويسر فترة السداد قد تصل إلى 36 شهرا .
- سادسا : في حالة اذا كان الشخص عاجزا عجز كلى أو وفاة قد يتم إعفاءه مباشرة .
تعرف على الخطوات اللازمة للحصول على طلب قرض تعليمي من بنك الرياض
- اولا : يجب على المواطن الذى يرغب فى التقدم الى قرض تعليمة التوجه إلى الفرع الخاص ببنك الرياض والتقدم بطلب يون مختص بالجهة التعليمية .
- ثانيا : يجب على المتقدم القيام بتقديم هذا النموذج إلى بنك الرياض لكى يتم مراجعته .
- ثالثا : يقوم بنك الرياض بالتاكيد اذا كان هذا الشخص يستحق هذا التمويل او لا نظرا لظروفه .
- رابعا : فى حالة موافقة البنك على الطلب المقدم سيتم استلامه نسخة النموذج من بنك الرياض ويقوم بتقديمه الى جهة التعليم .
- خامسا : اذا واجه المتقدم اى مشاكل او صعوبات يتواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببنك الرياض على الرقم التالى 80012420 .
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