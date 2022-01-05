طريقة حجز موعد بلدية الروضة على بوابة بلدي balady خطوة بخطوة

طريقة حجز موعد بلدية الروضة على بوابة بلدي balady للاستفادة من الخدمات التى توفرها بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض. ويقدر عدد سكانها 271935 نسمةً موزعين على 18 حي سكني. ويعتبر الأضخم في مدينة الرياض. ويضم العديد من المنشأت العمرانية والمحلات التجارية والصحية والترفيهية والمناطق الثقافية المختلفة. وبالتالي يهتم الكثيرون بمعرفة طريقة حجز موعد بلدية الروضة والتسجيل على بوابة بلدي.

طريقة حجز موعد بلدية الروضة

حددت طريقة حجز موعد بلدية الروضة في أمانة منطقة الرياض على بوابة بلدي الإلكترونية من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على بوابة بلدي

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصتين بالبوابة.

الضغط على بوابة خدمات بلدي

اختيار حجز المواعيد الإلكترونية

الموافقة على اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات الإلكترونية

الضغط على مربع ابدأ الخدمة.

اضغط على إضافة موعد جديد.

حدد الأمانة منطقة الرياض.

البلدية “الروضة”.

التاريخ المطلوب لمراجعة البلدية.

حدد موضوع الزيارة.

الضغط على التالي.

إرسال الطلب إلى البلدية المحددة مع التاريخ والوقت.

اطبع بطاقة حجز الموعد.

طريقة انشاء حساب في بوابة بلدي

حتى يتم حجز موعد بلدية الروضة. لابد من إنشاء حساب على بوابة بلدي من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على بوابة بلدي. الضغط على النفاذ الموحد. أضف اسم المستخدم وكلمة المرور. اكتب الرمز المرئي. إضافة رمز التحقق على رقم الهاتف. الضغط على تحقق. ستظهر صفحة البيانات الخاصة بالمستخدم. إدخال المنطقة والمدينة من شريط القائمة المنسدلة. إدخال بيانات الاتصال الشخصية. الضغط على تسجيل. إدخال رمز التحقق.

الخدمات المقدمة من بلدية الروضة

تعدد الخدمات المقدمة بلدية الروضة من خلال الخطوات الآتية:

خدمة طلب إصدار القرار المساحي.

الاستعلام عن معاملةٍ.

خدمة تجديد رخصة بناء.

إصدار بدل تالف لرخصة البناء.

خدمة إصدار بدل فاقد لرخصة البناء.

عرض رخص البناء.

خدمة عرض المكاتب الهندسية الخاصة برخص البناء.

صحة البيئة والاستعلام عن المخالفات.

خدمة الاستعلام عن مراقب صحي.

الاستعلام عن بيانات مراقب.

خدمة الاستفسار عن شهادةٍ صحيةٍ.

تجديد شهادةٍ صحيةٍ.

التواصل مع بلدية الروضة إمارة منطقة الرياض

تشمل بلدية الروضة الأحياء الشمالية الشرقية من مدينة الرياض. ويمكن التواصل مع بلدية الروضة من خلال الآتي: