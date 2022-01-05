نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis يتم من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت أولاً، ثم إنشاء حساب مستخدم جديد على الموقع الإلكتروني لكي ينمكن التقدم من تعبئة الملف الموحد، حيث تتيح الموارد البشرية إمكانية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد أمام كافة المواطنين المنطبق عليهم شروط الاستحقاق الجديدة، وبعد الانتهاء من تعبئة الملف الموحد يتم دراسة الحالات المتقدمة والتحقق منها، ثم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق، قد تم إيضاح أنه يتم نزول الضمان الاجتماعي في الشهر التالي لصدور نتائج أهلية الضمان سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضي مستهدفاً كافة الأفراد والأسر المحتاجة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لهم لمجابهة التغيرات الحياتية، ومساعدتهم في تحمل الأعباء المعيشية خلال الفترة الحالية وخلال فترات الأزمات والكوارث، فهو برنامج لدعم الفئات الأكثر حاجة من منخفضي ومتوسطي الدخل.

ويتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الدخول أولاً إلى منصة الضمان الاجتماعي باتباع الرابط الآتي (sbis.hrsd.gov.sa)، ثم النقر على تسجيل جديد بالصفحة الرئيسية للموقع لإنشاء مستخدم جديد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة للمتقدم وهي الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق والنقر على إقرار الشروط والأحكام، ثم “تسجيل”.

وسوف يرسل النظام كلمة المرور المؤقتة على الجوال لتفعيله، قم بإدخال رمز التوثيق لتفعيل الرقم، وستظهر أمامك رسالة تفيد بإتمام التسجيل بنجاح، الرجاء إكمال بيانات الملف الشخصي لكي تتمكن من التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد، قم كتابة الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم “تسجيل الدخول”، ثم يتم البدء في تعبئة كافة البيانات الخاصة بالملف الموحد وفق طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis عبر منصة الضمان كما هو موضح بالفيديو التالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم لكي يتمكن من الانضمام لبرنامج دعم مستفيدي الضمان المطور1443، حيث تتمثل شروط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد في ضرورة أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، ويجب العلم أن البرنامج ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، بالإضافة إلى الشروط الموضحة بالتالي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي باستثناء (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

استيفاء متطلبات الصحة والتعليم، والالتزام ببرامج التدريب والتأهيل والتوظيف.

أن يقل الدخل الشهري المحتسب على مدار العام السابق على التقديم في البرنامج عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المقدر بـ1100 ريال للعائل، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

عدم الإقامة في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

ألا يكون ممتلكاً لأصول أو ثروات عالية القيمة.

أما في حال تعدد الأسر للعائل، فيتم النظر لكل أسرة على أنها مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً عن الأخرى، ويجب العلم أن إقامة أحد أفراد الأسرة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة، لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش، ويتاح التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis الآن لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق الجديدة، ومن يرغب في معرفة طريقة حساب الضمان المطور وفق الآلية الجديدة، يمكنه ذلك الآن.

نتائج الضمان المطور القبول والأهلية

بعد الانتهاء من التقديم بنجاح على برنامج الضمان الاجتماعي المطور، تتم دراسة الحالات المتقدمة بشكل دقيق لمعرفة هل يستحق الحصول على المعاش أم لا، ويكون الطلب خلال هذه الفترة “تحت التدقيق”، وقد تتعدى فترة الدراسة مدة العشرون يوماً المعلن عنها، لذلك يرجى الانتظار حتى تكتمل عملية الدراسة للحالات المتقدمة، وسيتم نزول الضمان الاجتماعي في الشهر التالي لصدور نتائج القبول في الضمان الجديد 1443.