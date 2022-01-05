شروط استخراج بطاقة أحوال بدل تألف ومتطلبات استخراج البطاقة في المملكة

شروط استخراج بطاقة أحوال بدل تألف و متطلبات استخراج البطاقة من المؤكد يسعى الكثير من الأشخاص لمعرفة شروط استخراج بطاقة الأحوال بدل تألف حيث يتعرض كل فترة الشخص لمواقف أتلاف العديد من الأوراق الهامة ومنها بطاقة الهوية الوطنية بسبب تعرضها لمادة تحرقها أو يتم مسحها نهائيا من المواد المستخدمة في غسيل الملابس أو السيارات لذلك وفرت وزارة الداخلية أدارة الأحوال المدنية خدمة أصدار بطاقة أحوال بدل فاقد خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية لمن تعرض لمثل هذه الحالات سوف نتناول فيما يلي كيفيه معرفه شروط و متطلبات استخراج بطاقة أحوال بدل فاقد واجراءات استخراجها.

شروط ومتطلبات استخراج بطاقة أحوال بدل تألف

يجب أحضار أصل من بطاقة الهوية الوطنية التألف من الممكن أن يستغنى عن هذا الطلب في حالة إذا كانت البطاقة مفقودة.

العمل على تعبئه النموذج الخاص ببطاقة الأحوال بدل تألف ويجب الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمملكة من خلال طباعته واستكمال كافه البيانات المطلوبة.

تقديم نسخة من سجل الأسرة العائلي للمتزوج.

تحسب غرامة مالية عند الإبلاغ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ أتلاف البطاقة قيمة الغرامة المالية بقدر( مائة ريال سعودي) بالإضافة إلى ذلك غرام أتلاف بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثه ملونة بخلفية بيضاء.

أن يكون الوجه في وضع مقابل بدون نظارات.

لابد أن تكون الصورة واضحة المظهر لجميع ملامح الوجه وتكون الملابس مدنية رسمية للمملكه.

مقاس 4×6 ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئه معينه من المواطنين.

الالتزام بتغيير البطاقة كله 10 سنوات.

اجراءات استخراج بطاقة أحوال بدل تألف

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني ابشر السعودي للأفراد.

ثم التوجه إلي خدمة المواعيد الأحوال المدنية.

عليك إدخال البيانات الصحيحة الهوية الوطنية والميلاد و رمز التحقيق ثم الضغط على التحقق من بياناتي.

اضغط على الانتقال لخدمة المواعيد لحجز الخدمة المناسبة لك.

قم بالنقر على حجز موعد أصدار بطاقة أحوال بدل تألف.

عليك اختيار أصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تألف ثم قم باختيار المنطقة واضغط على التالي.

قم باستكمال باقي الخطوات التي يتطلبها منك الموقع والتي تشمل على موعد اختيار الفرع واختيار موعد وتأكيد الموعد ثم طباعة تذكره الموعد.