نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج بطاقة الأحوال المدنية للأبناء الذكور والإناث في المملكة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استخراج بطاقة الأحوال المدنية للأبناء الذكور والإناث لعام 2022 بالمملكة العربية السعودية يستوجب على كل أب القيام على استخراج بطاقة تعريف الشخصية للابن أو الابنة والتي يتم أصدارها من وزارة الداخلية من خلال إدارة الأحوال وتمتد صلاحية بطاقة الأحوال المدنية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدورها في حين كان حامل البطاقة يبلغ من العمر 15 عاما إلى 30 عاما من خلال السطور التالية سنتحدث عن الشروط المطلوبة بشكل كامل وكل تفاصيل استخراج بطاقة الأحوال للأبناء لعام 2022 .

شروط استخراج بطاقة الأحوال المدنية للأبناء الذكور والإناث

وضعت وزارة الخارجية السعودية عدد من الشروط لاستخراج بطاقة الأحوال للطلاب منها يتطلب موافقة ولي الأمر لاستخراج هويه وطنية للأبناء فيجب متابعة الشروط الآتية:

أحضار عدد 4 صور شخصية ب مقاس 4×6 سم بخلفية بيضاء. يجب أحضار شهادة قيد من المدرسة أو اخر صورة للشهادة الدراسية. في حالة إذا كان الأب متوفي فيجب ارفاق أصل صورة من أصل صك حصر الإرث. أو أحضار ولي الأمر الشرعي العم أو شقيقة للتعرف عليه مع ارفاق صورة من بطاقه ولي الأمر المعرف عليه أن يكون عمر المعرف 18 عاما. القيام بتعبئة النموذج برقم 56 وتعبئه كل البيانات الموجودة به. تقديم اصل شهادة الميلاد بالنسبة للابن أو الابنة مع صورة منه فيجب أن تكون بيانات الشهادة لصاحب الطلب ووالديه مطابقة لما هو مدون بسجل الأسرة. ارفاق سجل الأسرة وصورة ضوئية واضحة منه واذا كانت الأم غير مضاف للطلاق يرفق صورة لسجل الأسرة المضافة فيه أو صورة من بطاقتها.

خطوات اجراء حجز موعد لإصدار بطاقة الأحوال

الدخول إلى موقع ابشر للخدمات الإلكترونية.

ثم الذهاب إلى صفحة حجز خاصة.

يجب تعبئه كل البيانات الموجودة في الاستمارة.

الضغط على حجز موعد.

ثم اخترت حجز موعد.

قم باختيار اقرب فرع ترغب في الذهاب إليه.

ثم قم بتحديد الموعد والوقت والتاريخ.

يشترط أن يكون الموعد الذي قمت بتحديده خلال أسبوع.

ثم الضغط على زر تأكيد.

ما هو موعد استلام الهوية الوطنية

عند الذهاب إلى الموعد المحدد وتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة حينها يستلم الطالب الوصل الذي يثبت فيه استلام الأوراق من قبل الأحوال المدنية وبعد مرور 14 يوما يمكن للطالب الذهاب إلى الفرع لاستلام بطاقة الهوية الوطنية وللعلم لا يمكن تسليم البطاقة إلا لصاحبها فقط.

الطريقة الصحيحة لتعبئه نموذج أصدار الهوية الوطنية 56

يشترط لكل متقدم لاستخراج الهوية الوطنية أن يقوم بملء النموذج بطريقة صحيحة مع الحرص عدم الوقوع في الخطأ ويتم ذلك على النحو التالي:

يجب تعبئه الاسم الأول ثم اسم الأب ومن ثم اسم العائلة. يجب أن ألصاق الصورة الشخصية في مكانها المحدد. كتابة تاريخ الميلاد والجنسية ومكان الإقامة الحالي. تسجيل اخر مؤهل دراسي حصل عليه الطالب.

عمر الأبناء عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية

قامت الأحوال المدنية بتحديد أعمار الأبناء لاستخراج الهوية الوطنية لهم وتتمثل في الأعمار الأتية:

يستخرج الإناث الهوية الوطنية عند بلوغ سن العشر سنوات.

بالنسبة للذكور يكون الأمر اختياري ما بين عمر ال 10 سنوات إلى 15 عاما ويكون الأمر أجباري عند إتمام الشخص 15 عاما.

شروط الصورة الشخصية لبطاقة الهوية الوطنية