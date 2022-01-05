طريقة التسجيل في ساند 1443 للعاطلين وللنساء ورابط وشروط التسجيل

طريقة التسجيل في ساند 1443 للعاطلين وللنساء، حيث تسعى الحكومة السعودية دائما في تقديم الرعاية الكاملة للمواطنين خاصة المحتاجين أو الذين يقعون تحت ظروف أو معوقات تحول بينهم وبين أن يعيشوا معيشة كريمة، فنجد دائما المشاريع التي يتم أطلاقها من حين لأخر داخل المملكة العربية السعودية وكذلك المبادرات والبرامج الخاصة للمحتاجين والأسر الفقيرة والمواطنين محدودي الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة.

من هذا المنطلق اتجهت الحكومة السعودية والتي تمثلها وزارة القوى العاملة في أنشاء خدمة جديدة للمواطنين والأسر ممن لا يقدرون على العمل بسبب ظروف أو معوقات بغير أرادته وتهدف إلى تقديم الرعاية وكل سبل الدعم اليهم خلال الفترة ما بين العمل السابق إلي أن يتم إيحاد فرصة عمل اخرى بالإضافة إلي التدريبات التي تساعدهم على ذلك.

طريقة التسجيل في ساند 1443



يبحث المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ممن يحتاجون إلي الحصول على الدعم لهم ولأسرهم بسبب ترك العمل نتيجة ظروف معينة على طريقة التقديم على خدمة نظام ساند، وهى الخدمة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة والتي تساعدهم على توفير معيشة لائقة وكريمة لعبور هذه الفترة، ولمعرفة طريقة التقديم في خدمة نظام ساند يجب اتباع الخطوات الأتية:



الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام ساند من خلال الرابط الأتي (ساند).

من خلال الرابط الأتي الضغط على كلمة تسجيل من خلال الصفحة وذلك لإنشاء حساب.

ثم يتم ادخل الجميع البيانات بشكل صحيح.

يتم الضغط على كلمة أنشاء.

يتم الدخول على تسجيل الدخول.

أدخال أسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

يتم أدخال رمز التحقق الموجود.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

يتم اختيار القائمة الرئيسية.

يتم تحديد خدمة إلكترونية.

يجب اتباع الخطوات والاجراءات.

شروط التسجيل في خدمة نظام ساند

منذ أطلاق الحكومة السعودية خدمة نظام ساند، قد حددت وزارة القوى العاملة بعض المعايير والشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم، ويأتي ذلك في ضمان وصول الخدمة للمستحقين بشكل أدق، ولمعرفة أهم تلك الشروط يجب متابعة الأتي:

لابد وأن يكون الشخص المتقدم لطلب الحصول على خدمة نظام ساند أن يكون حامل للجنسية السعودية. لابد أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عاما. تجاوز فترة العمل المحددة في نظام ساند وموجودة في القانون في المادة رقم 14. ألا يكون للشخص المتقدم دخل اخر من أي جهة سواء كانت خاصة أو نشاط تجارى.

في نهاية قد تعرفنا طريقة التسجيل في ساند 1443 للعاطلين وللنساء ورابط وشروط التسجيل.