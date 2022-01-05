400 الف ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

قرض نقدي يقدم من احد الشركات بالمملكة العربية السعودية، أتاحت شركة اليسر المعروفة بالمملكة افضل تمويل نقدي للعملاء السعودين بدون تحويل راتب وبدون كفيل، تعمل شركة اليسر انه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يلجؤن للقروض في حالة الاحتياج لها بالبحث عن التمويلات التي تقدم بدون تحويل راتب والاهم انه يقدم بدون ضمان أي كفيل، لذا وفرة لهم افضل منتج تمويلي بقيمة مالية كبيرة ومناسبة، وبشروط ميسرة ومتساهله، حيث ان التمويل يتواجد به العديد من التفاصيل التي لا بد علي جميع العملاء قبل البدأ في خطوة التقديم التعرف عليها، مثل الشروط ومزايا التمويل وطريقة التقديم، كما سوف نوفر إليكم رابط التقديم علي التمويل الشخصي من خلال مقالنا هذا، عليكم الاتباع به.

أحكام شركة اليسر للحصول علي التمويل الشخصي

يوجد عدد محدد من الشروط التي قامت شركة اليسر بوضعها من قبل عند إعلانها علي التمويل الشخصي المقدم بأفضل قيمة مالية ولاكن يوجد أيضا بعض المزايا التي سوف نوضحها خلال المقال، وسوف نوضح جميع الشروط الوجب توافرها.

الراتب الشهري للعميل يشترط الا يقل عن خمسة ألاف ريال سعودي لكل عميل سواء كان موظف بالقطاع العام أو القطاع الخاص. التمويل متاح لجميع المواطنين السعودين فقط. يشترط عند طلب التمويل يجب الا يقل سن العميل المتقدم عن واحد وعشرون عام ولا يزيد عن ستون عام عند تسديد اخر قسط من القرض. خدمة العمل يشترط الا تقل عن ستة اشهر وذلك من اجل ان يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي

أتاحت شركة اليسر رابط إلكتروني للتقديم علي التمويل الشخصي من خلاله، لتسهل علي العملاء التقديم بدون الحاجة للذهاب الي المقر الرئيسي للشركة، فقد أتاحت شركة اليسر التمويل للمواطنين بدون تحويل الراتب وبدون كفيل كما انه يقدم بهامش ربح تنافسي، ويقدم بفترة سداد ميسرة تصل الي 5 سنوات سداد، وسوف نوضح طريقة التقديم.