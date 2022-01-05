أسرع تمويل شخصي في 30 دقيقة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل للسعودي

تمويل سلفة، يعد ذلك التمويل أسهل القروض الشخصية التي يمكن للفرد الحصول عليها بكل سهولة، حيث وفرتها منصة سلفة لتقدم للعميل في صورة سلفة مالية وقت مرور ذلك الشخص بأزمة ويحتاج إلي المال السريع فليجأ إلي منصة سلفة الإلكترونية للحصول علي تمويل شخصي في الحال، علماً أن منصة سلفة الإلكترونية تقدم خدماتها وفقاً للتحويل الرقمي الذي تسعي إليه المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية 2030 م، لهذا فقد تعتمد منصة سلفة علي أحدث التقنيات التكنولوجية السريعة في تقديم أموالها بهدف توفير الوقت والجهود للعميل، ولهذا فقد وفرت رابط للحصول علي القرض بالتقديم من خلاله بكل يسر، فأهم ما يميز القرض والتي تجعل جميع المواطنين يبحثون عنه أنه بدون تحويل راتب شهري إلي شركة سلفة، وأيضاً القرض بدون فائدة، ويُقدم أون لاين دون الحاجة إلي الذهاب لأي فرع من فروع الشركة، فقد أكدت منصة سلفة أنها تابعة لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالف عقيدتها، فمن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم خطوات التقديم للحصول علي التمويل الشخصي الطارئ في ثواني معدودة بأسرع وقت ممكن وهذا ما يجعل القرض مختلف عن أي قرض أخر في المملكة العربية السعودية.

طريقة الحصول علي التمويل الشخصي الطارئ من منصة سلفة الإلكترونية

نظراً لأسئلة المواطنين السعوديين بشكل مستمر عن كيفية الحصول علي مبلغ مالي عند الطوارئ وسداد علي أقساط مجدولة شهرياً، فقد نعرض للأشخاص الراغبين في التقديم للحصول علي القرض طريقة التسجيل في المنصة والحصول علي القرض، وذلك بالخطوات الأتية: