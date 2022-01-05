معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443-2022 و الاستعلام عن حالة الطلب

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443-2022 تتكثف معدلات البحث بشكل كبير من قبل مستحقي الضمان الاجتماعي في كافة انحاء المملكة العربية السعودية للتعرف على التفاصيل الخاصة بصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر يناير 2022 الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد والموعد الشهري الخاص بطرح راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين للدعم في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث كانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية خلال الفترة الأخيرة، كما يمكن معرفة استعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 وأسماء المقبولين في معاش الضمان على «الموارد البشرية» ونزول اول دفعة والذي جاء ببعض التعديلات الهامة التي تقدم الدعم للفئات المستحقة في جميع انحاء السعودية، واليكن تفاصيل الاستعلام عن صرف المعاش وموعد طرحه.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443-2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية ان عملية صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور سوف يتم في الموعد الشهري الخاص بصرف المعاش للمستحقين في جميع انحاء السعودية، فمن المعروف ان يتم صرف المعاش الخاص بالمستحقين يوم الأول وحتى يوم الخامس من كل شهر ميلادي، حيث يتم تأجيل عملية الصرف فقط في حال موافقة هذا اليوم لأحد ايام العطلة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الوزارة رسميا بداية الاستعدادات لصرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين، والتي يتم صرفها بناء على بعض الضوابط والشروط التي اكدت عليها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنها ان يكون المستحق من الفئات المستفيدة من الدعم.

رابط الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي 1443

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص. بالاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، ليتم ذلك الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بنظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.