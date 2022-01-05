نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارض وقرض وزارة الإسكان وما آلية التسجيل 2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارض وقرض وزارة الإسكان من أفضل المنتجات السكنية والحلول المتوفرة عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي قامت بإطلاق مبادرات عديدة خلال السنوات الماضية من بينها سكني الأراضي المجانية للحصول على خدمات عديدة من بينها أرض وقرض استعلام كما وفرت الإسكان التنموي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الراغبين في الحصول على مسكن مناسب ويمكن التعرف على شروط أرض وقرض وزارة الإسكان من أجل الحصول على مسكن مناسب والتعرف على آلية التسجيل في وزارة الإسكان أيضًا وما هي الخطوات المتبعة بعد أن حصلت على أرض من وزارة الإسكان.

ارض وقرض وزارة الإسكان

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم منحها للأفراد في المملكة العربية السعودية للتسهيل عليهم بالإضافة إلى برامج الدعم أيضًا من بينها ارض وقرض وزارة الإسكان السعودية التي تعمل على منح المواطنين أراضي سكنية من خلال منصة سكني بدون مقابل مالي.

كما أن الوزارة أعلنت عن توافر مساحات عديدة في مختلفة الأنحاء داخل المملكة، ولكن يتعين على المواطن أن يُقر بأنه سيقوم ببناء تلك الأراضي مسكن مناسب له ولأسرته خلال وقت معين، كما يمكن الحصول على قروض عقارية من أجل بناء تلك المساكن.

شروط أرض وقرض وزارة الإسكان

أما عن المتطلبات والشروط المطلوبة للحصول على قروض وأراضي وزارة الإسكان فهي ميسرة حيث أنه يشترط فقط أن يكون المنتج متوافر أو قطعة الأرض السكنية متوفرة من خلال منصة سكني، كما ينبغي أن يكون لدى المواطن القدرة على بناء المسكن عقب الموافقة على الشروط والأحكام حيث تم تقديم شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض العقارية توزيع الأراضي 1443.

التسجيل في وزارة الإسكان

وعلى من يرغب في تسجيل طلب جديد، فعليه أن يحصل على حساب أولًا في وزارة الإسكان السعودية، فيمكن الدخول واختيار الخدمة الإلكترونية المرغوبة وعلى سبيل المثال سكني الذي يقدم منتجات سكنية، وعندئذ يمكن التسجيل وفق التالي:

الانتقال إلى رابط منصة سكني (sakani.housing.sa).

النقر على تبويب مستفيد واختيار تبويب تسجيل الدخول.

وإما أن تقوم بالدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد أو الدخول من خلال إنشاء حساب جديد باسمك وكلمة مرور قوية وكافة البيانات الأخرى.