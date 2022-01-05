نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاتصال للتبليغ عن تلاعب بالأسعار وعقوبة التلاعب في الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الاتصال للتبليغ عن تلاعب بالأسعار، حيث تعمل الحكومة السعودية بشكل دائم ومستمر خلال الفترات الحالية، من أجل وضع قوانين وعقوبات تخص التلاعب بالأسعار داخل المملكة، حيث ترغب الحكومة في التصدي لجميع العمليات التي تخص التلاعب في الأسعار والتي يتم رصدها من جانب المواطنين أو المقيمين أو من خلال الأجهزة العامة الرقابية داخل الدولة، وقد وضعت الحكومة السعودية عدة طرق من أجل العمل الجاد علي مكافحة جميع أنواع الغش التجاري، ومن التفاصيل التالية سوف نوضح لكم عقوبات التلاعب في الأسعار، وسوف نعرض عليكم رقم الاتصال الخاص بالمواطنين من أجل التبليغ عن تلاعب بالأسعار بكافة الخدمات والمواد بالمملكة.

عقوبات التلاعب في الأسعار داخل المملكة

فرضت الحكومة السعودية عقوبات من خلال جميع الجهات الرقابية على جميع التجار والموردين لجميع السلع أو المواد التي يتم شرائها من داخل الأراضي السعودية، سواء كانت هذه السلع مواد غذائية أو أي بضائع أخري، وفيما يلي بعضاً من العقوبات التي تم تحديدها علي التلاعب في الأسعار:

عقوبة امتناع الجهة عن منح فاتورة لصاحبها: تبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي.

عقوبات الامتناع عن البيع للمواطنين والمقيمين بالمملكة: تبدأ من 1000 ريال حتي 30.000 ريال سعودي.

عقوبة تغيير أسعار المنتجات التموينية بالمملكة: تبدأ من 1000 ريال حتي 50.000 ريال سعودي.

عقوبة زيادة عدد من الأسعار المحددة: تبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي.

عقوبات الامتناع عن وضع تسعيرة على البضاعة: تبدأ العقوبة من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي.

عقوبة نقص الوزن الخاص بالخبز: تبدأ العقوبات المالية من 500 ريال حتي 6000 ريال سعودي.

بالإضافة الي عدد من العقوبات المالية الأخري التي تم تحديدها من جانب وزارة التجارة وعدد من الوزارات الأخري تخص التلاعب بالأسعار بجميع الخدمات والمنتجات التي تخص المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

رقم التبليغ للتلاعب بالأسعار داخل الأراضي السعودية

وفرت وزارة التجارة السعودية رقم موحد خاص لجميع المواطنين يمكن من خلاله أن يتم الاتصال للتبليغ عن حالات تخص التلاعب في أسعار أي خدمة أو منتج يتم الحصول عليه، علي أن يتم الاتصال علي الرقم التالي 1900 وهو رقم وزارة التجارة الرسمي لبلاغات المواطنين.