فرز الصكوك وزارة الإسكان الشروط وطريقة الاستفادة منها

فرز الصكوك وزارة الإسكان هي إحدى أهم الخدمات التي يتم البحث عنها من قبل الراغبين في إصدار صكوك الملكية للوحدات المختلفة، وقد مكنت وزارة الإسكان المواطنين من استخدام خدمة فرز الصكوك بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك في حالة توافر شروط فرز الأراضي السكنية في القطعة المراد عمل الفرز لها أو العقار المراد تقسيمه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على فرز الصكوك وزارة الإسكان.

فرز الصكوك وزارة الإسكان

تعمل خدمة فرز الصكوك وزارة الإسكان على خدمة كل من الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء، ويتاح الاستفادة منها بكل سهولة في حالة توافر عدد من الشروط الأساسية وهي:

شروط ومتطلبات فرز الوحدات العقارية

تم تحديد عدد من المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها للبدء في استخدام خدمة فرز الوحدات العقارية وهي:

يجب توفير صك الملكية.

إحضار رخصة البناء.

تفويضك أحد المكاتب الهندسة هو أحد أهم الشروط للاستفادة من الخدمة.

المخطط الخاصة بالبناء المعتمد.

المخطط الخاص بالعقار.

الشهادة الداخلة على إتمام البناء.

في حالة كان العقار المراد إصدار فرزه مخالفًا يجب توفير الشهادة الخاصة بتصحيح الأوضاع.

إذا كان العقار مبني منذ أكثر من عشرة سنوات، يجب توفير شهادة تفيد بسلامة المبني إنشائيًا.

الملف الخاص بإحداثيات الموقع.

تعهد صاحب العقار بصحة كافة المعلومات وكذلك المستندات التي تم تقديمها.

الالتزام بتحديث جميع البيانات المدخلة في حالة حدوث أي تغيير بها.

رسوم خدمة فرز الصكوك

قامت وزارة الإسكان بوضع رسوم محددة يتم سدادها في حالة الرغبة في الاستفادة من فرز الوحدات العقارية، وتقدر تلك الرسوم بريال واحد فقط لكل متر مربع.

خطوات الاستفادة من فرز الوحدات العقارية