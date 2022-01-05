نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة 1443هـ لمن هم خارج المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء 6 من شهر يناير 2022 الموافق 2 من شهر جمادى الآخرة 1443هـ من قبل الإدارة العامة للجوازات السعودية منذ قليل بصورة توضيحية عبر موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني الرسمي تويتر، حيث أعلنت الجوازات إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم متواجدين خارج المملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية بطريقة سهلة وسريعة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية.

طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة 1443هـ

في نفس السياق السابق ذكره فإن الإدارة العامة للجوازات السعودية أوضحت الطريقة الصحيحة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بالخطوات التالي ذكرها، مع العلم بأن تكون الصلاحية أكثر من90 يوم، مضاف إليها القيمة المدخلة، وفي حال تمديد تأشيرة الخروج والعودة للسفرة يتم اختيار المدة بالأيام، من خلال الخطوات التالية.

أولًا خدمة الوصول للعمالة المنزلية كالتالي:

خدمات العمالة.

خدمات.

التأشيرات.

ثانيًا بالنسبة لطريقة الوصول لخدمة المرافقين فهي كالتالي:

أولًا خدمات أفراد الأسرة.

كذلك الانتقال إلى خدمات.

في النهاية التأشيرات.

خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن الإدارة العامة للجوازات السعودية أصدرت في وقت سابق خدمة تأشيرة الخروج النهائي وبإمكان صاحب العمل الاستفادة منها إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالي ذكرها:

أولًا القيام بالدخول على المنصة الإلكترونية أبشر https://www.absher.sa.

يلي ذلك القيام بإختيار الخدمات الإلكترونية خدمة المكفولين.

في النهاية الانتقال إلى خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

شروط تفعيل خدمة تأشيرة الخروج النهائي 1443هـ

ولتفعيل وسريان الخدمة لابد من توافر العديد من الشروط نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا ألا يتجاوز عدد العمالة المنزلية وكذلك العمالة الغير منزلية عن عدد 100 عامل.

كذلك شرط ألا يكون المشتغل بالعمالة المنزلية أو الغير منزلية مسجل خارج المملكة كمتوفي أو كمتغيب عن العمل.

كما يجب خلو سجل العمال من كافة المخالفات المرورية.

في النهاية يجب العلم بأن صلاحية جواز السفر الخاص بالعامل مدتها 60 يوم فقط أو أكثر.

خطوات تفعيل خدمة تواصل للمستفيدين عبر أبشر جوازات 1443هـ

وقد أوضحت فيما سبق المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن كيفية تفعيل خدمة تواصل عبر منصة أبشر بالمملكة، بالترتيب التالي:

أولًا القيام بتسجيل الدخول عبر حسابك الإلكتروني الشخصي بمنصة أبشر https://www.absher.sa.

كذلك قم باختيار الخدمات الموجودة في أسفل الشاشة من قائمة خدماتي.

أيضًا يتم القيام باختيار أيقونة الجوازات من الخيارات المتاحة أمامك.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة تواصل الموضحة أمامك على الشاشة.

كما يتم القيام باختيار طلب جديد.

وأخيرًا قم بالضغط على أيقونة طلب.

الجوازات خدمة موافقات نقل الخدمات 2022م

في الختام فقد ذكرت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية خطوات التي تمكن المستخدم من استخدام خدمة موافقات نقل الخدمات والوصول إليها كالتالي:

أولًا لابد من الولوج إلى الموقع الإلكتروني أبشر جوازات https://www.absher.sa.

كذلك يتم النقر على أيقونة خدماتي.

يلي ذلك الضغط على أيقونة جوازات موافقات نقل الخدمات.

كذلك يتم تعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

في النهاية يتم القنر على أيقونة إرسال.

أيضًا يجب العلم بأن تفعيل لخدمة والقبول والموافقة على طلب نقل الخدمات يستغرق سبعة أيام من قبل اللجنة المختصة بفحص بالجوازات.