تمويل نقدي بالتقسيط الميسر بدون موافقة الكفيل الغارم ولا تحويل للراتب

تمويل نقدي بالتقسيط الميسر الشهري لدى شركة إمكان من أهم التمويلات التي يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين في طلب الأقتراض من المملكة وقد يبدأ مبلغ التمويل من ألفين ريال إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط توفير الدخل المناسب للتمويل مع جميع الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة إمكان للتمويل من خلال بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية وعند الحصول عليه يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية فهو تمويل كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري بالتقسيط من سنة حتى سنتين فقط لا غير عبر تمويل إمكان داخل المملكة.

الضوابط اللازمة للحصول على تمويل شركة إمكان

يوجد الآن تمويل شركة إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة الذي يمتاز بالعدبد من المزايا التمويلية المتعددة المخصصة للمواطنين السعوديين ولكن يحتاج التمويل توفير العديد من الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان كما يلي بالتفصيل:

التمويل الميسر يطلب دخل شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل التابع إلى بنك الراجحي السعودي.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بشرط توفير تقرير سمة السعودي مع سجل ائتماني جيد لدى شركة إمكان.

شركة إمكان تقدم التمويل الميسر بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام.

إيضًا التمويل لدى شركة إمكان يحتاج فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص فقط.

لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

مزايا الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان