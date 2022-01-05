هل تم فتح التسجيل في الدعم السكني للعسكريين 1443؟

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عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم السكني للعسكريين يحتاج إلى معرفة كافة التفاصيل وكذلك شروط الدعم السكني للمتقاعدين العسكريين أو من كانوا في الخدمة إلى أن يتم تقديم الدعم، وقد وفرت العديد من الجهات الكثير من الخدمات إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية منها خدمات الدعم، ويسأل الكثير منهم هل الدعم السكني مستمر وما هي شروط دعم سكني للعسكريين أيضًا لهذا سنتعرف على الشروط وسنجيب على الدعم السكني للعسكريين متى ينزل 1443.

التسجيل في الدعم السكني للعسكريين

في ظل المبادرات الجديدة التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تم الإعلان رسميًا عن إطلاق مبادرة دعم العسكريين من سكني وذلك من أجل شراء وحدات سكنية جاهزة من خلال المشروعات التي توفرها الوزارة أو من خلال السوق، وكذلك تمويل لشراء وحدة سكنية ما زالت قيد البناء.

وهناك تنويه هام أشارت إليه الوزارة، وهي أنها قامت بتعليق استقبال طلبات الحصول على الدعم الإضافي الذي يحصل عليه العسكريين منذ عام وأكثر، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها تقوم باستقبال طلب الحصول على القرض العقاري المدعوم من أجل تمكين المستفيدين من الحصول على المنتجات السكنية التي تقدمها منصة سكني.

وعلى من يرغب في التسجيل في القروض السكنية للعسكريين ضرورة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى صندوق التنمية العقارية واختيار القروض السكنية للعسكريين (portal.redf.gov.sa).

ثم البدء في إدخال المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة من خلال الموقع.

بعد الانتهاء يتم تسجيل الطلب، وإرساله إلى منصة سكني حتى يتم النظر.

وفي حال كانت الخدمة متوقفة، يرجى تكرار الطلب مرة ثانية في وقت لاحق حتى يتم تفعيل رابط التسجيل مرة ثانية بعد التوقف علمًا بأن وزارة الإسكان تقوم بالإعلان عن المبادرات الجديدة أو فتح استقبال طلبات الدعم السكني للمبادرات القديمة من خلال المنصات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقعها الإلكتروني الرسمي، كما يمكن الاستعلام عن موعد فتح باب التسجيل في الدعم السكني للعسكريين من خلال الاتصال على رقم 199088.

شروط الدعم السكني للعسكريين

وعندما يتم فتح استقبال طلبات الدعم السكني للعسكريين يمكن التسجيل بشروط وضوابط من بينها:

ضرورة أن يكون المواطن من الملتحقين بالقطاعات العسكرية.

أن يكون ما زال على رأس العمل إلى الآن.

القروض العقارية التي يحصل عليها الملتحقين بالقطاعات العسكرية لا تزيد عن نصف مليون ريال سعودي فقط.