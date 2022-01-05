نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مصرف الراجحي وطرق التواصل مع البنك لكافة المناطق ومميزات الهاتف المصرفي للراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مصرف الراجحي ، يتساءل العديد من مستخدمي مصرف الراجحي عن رقم الهاتف المصرفي الراجحي وذلك للتواصل مع البنك والقيام بالاستعلام أو الاستفسار عن المعاملات بالبنك أو الإبلاغ أو معرفة المزيد عن بعد الخدمات، ولذلك رصد مصرفك الرقم الموحد لمصرف الراجحي الموحد وذلك للتواصل المباشر مع الموظفين عبر رقم خدمة عملاء بنك الراجحي الموحد الحر، وفي هذا المقال سنذكر لكم كيفية التواصل مع المصرف وطرق التواصل المتعددة المرصودة من أول رقم الموبايل أو الحسابات أو عبر التطبيقات والموقع الرسمي سواء كان الراجحي للتمويل أو رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي الحر.

للتواصل مع مصرفك بشكل مباشر فقد رصد مصرفك رقم عملاء بنك الراجحي الموحد المجاني الحر للجوال عبر الراجحي سواء كان الراجحي المصرفية أو الراجحي المالية أو الراجحي للأفراد، شرط أن يكون عميل الراجحي وللتواصل مع الراجحي موبايل فالرقم كالآتي:

رقم الهاتف المصرفي الحر للبنك 920004550.

يعد الرقم هو رقم بنك الراجحي الحر للجوال هو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقاط البيع.

هاتف الراجحي السعودي المصرفي لمناطق السعودية

أعلن مصرف الراجحي مصرفك بتحديد المناطق والأرقام المخصصة لها بالإضافة إلى نوعية التعامل والأرقام كالآتي:

يمكن المكالمة عن طريق الأرقام المحددة للمنطقة الوسطى +966(11) 828 3179 و +966(11) 828 3179 و +966(11) 828 3140 و +966(11) 828 2018.

بينما لكافة التابعين للبنك في الدولة من المنطقة الغربية +966(12) 657 8040 و +966(12) 650 9999 – Ext 2095 و +966(11) 828 2018.

كما يمكن للمنطقة الشرقية العامل على الأرقام +966(13) 825 7193 و +966(13) 825 7101 و +966(11) 828 2018.

جدير بالذكر أيضا أن مصرفك قام بتخصيص العديد من قنوات التعامل مع الراجحي لعملاء مناطق الرياض وجدة والدمام وغيرها.

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مميزات الرقم لبنك الراجحي المجاني للجوال

يتيح البنك العديد من المميزات المتواجدة مع الرقم المخصص وهي كالآتي:

يمكن للعميل أن يقوم بالإجراءات المصرفية عبر الهاتف بشكل لحظي.

لا تقتصر الإجراءات المصرفية على السعودية فقط وإنما يمكن للعميل أن يقوم بها خارج السعودية أيضا.

الخدمة متوفرة 24 ساعة وعلى مدار 7 أيام في الأسبوع.

يتيح مصرفك أيضا الاطلاع على إجراءات الحساب وتفاصيل الحساب الخاص بك.

يمكن للعميل تسديد كافة فواتيره عبر الهاتف مث فواتير الكهرباء والماء وباقي المديونيات للمصالح الحكومية.

يتميز الجوال أيضا بتسديد كافة فواتير سداد والمعاملات المتعلقة بها.

يستطيع أيضا المتعامل مع مصرفك أن يقوم بعمليات التحويل سواء كانت لبنوك محلية أو عالمية وخارج الدولة.

يمكن أن يطلب كشف حساب للبطاقة الائتمانية أيضا وسداد المبالغ المستحقة.

يمكن تفعيل أو طلب ائتمانية جديدة أو إيقافها في حالة السرقة أو الضياع.

توفر بطاقة الصراف الآلي لمصرف الراجحي سارية المفعول العديد من المميزات قم بإدخال رقم بطاقة الصراف ورقمها السري في صراف الراجحي.

في إمكان العميل أيضا عبر الاتصال برقم الهاتف عن طريق الهاتف المصرفي الاستفسار عن الأقساط ومواعيد السداد.

يمكن دفع فواتير الإنترنت وشراء الباقات عبر الموبايل.

في استطاعة العميل أيضا شراء بطاقات سوا وموبايلي والقيام بعملية إعادة الشحن.

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يتيح مصرفك أيضا العديد من طرق التواصل والأرقام للعميل وفقا لحالته والأرقام بالنسبة لهم كالآتي:

لعملاء مصرف الراجحي الحاليين يوجد رقمين لاستقبال الاستفسارات والاستعلامات محليا من المملكة 966920003344.

بينما لمن هم خارج الحدود 966114603333.

العملاء المتميزين أو الخاصة والتميز من داخل المملكة 8001248880 ومن خارجها 966920005544.

لعملاء مصرف الراجحي الجدد فالرقم هو 8001241222 وهو مخصص للداخل السعودي فقط.

في حالة تقديم شكوى أو عملية احتيال أو إبلاغ عن ممتلكات متعلقة بالبنك مفقودة فالرقم هو 8001244455.

المباشر للأفراد رابط تسجيل الدخول وكيفية فك تعليق مباشر الراجحي.