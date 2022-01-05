رابط التسجيل في منصة ناقل اكسبرس naqelexpress

رابط التسجيل في منصة ناقل اكسبرس 1443، حيث يستعلم الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في ناقل اكسبرس، حيث تعتبر شركة ناقل اكسبريس أحد أكبر الشركات المتخصصة بمجال العمل في النقل بجميع مدن المملكة العربية السعودية، وتوفر الشركة إجراءات محددة من خلالها يتم جذب عدد كبير من الكوادر البشرية، حتي يتم العمل بالفروع التابعة لها والتي تعد منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، وتتواجد الشركة بأكثر من دولة عربية مثل السعودية ومصر والإمارات والكويت والأردن وغيرها من الدول، ومن خلال موقعنا سنوفر لكم رابط التسجيل في منصة ناقل اكسبرس.

شروط التسجيل في ناقل اكسبرس 1443

وضحت منصة شركة ناقل اكسبرس الإلكترونية عن توافر التسجيل في المنصة من خلال ضرورة توافر بعض الشروط التي تخص كل شخص على حده، ومنها ما يلي:

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم في الشركة شخص سعودي الجنسية أو أن يكون من ابن سعودية أو زوج مواطنة سعودية.

يتطلب التسجيل أن يمتلك الشخص سيارة خاصة به لا يقل الموديل الخاص بها عن 2008.

أن يكون بحوزة الشخص الراغب في التسجيل جوال يعمل من خلال نظام الاندرويد.

التسجيل في شركة ناقل يتطلب أن لا يقل عمر الشخص عن 18 عامًا، ولا يتعدى العمر عن 60 عامًا.

غير مسموح بالتقديم في الشركة للسيارات التي تكون من خلال باب واحد.

مميزات العمل في شركة ناقل

شركة اكسبرس السعودية قد حددت عدد من المزايا التي يحصل عليها جميع العاملين بالشركة وهي:

الموظف يحصل علي مرونة كاملة خلال فترة الدوام بالعمل من خلال ساعات عمل يومية بسيطة.

يعمل البرنامج علي زيادة الدخل المالي لجميع العاملين بالشركة.

يقوم كل موظف بالحصول علي المبلغ المالي المستحق له يومياً بدون تأخير، وذلك بناءً علي عدد الشحنات التي تتم فعلياً.

كيف اسجل في شركة ناقل للشحن؟

يستطيع جميع المواطنين من الجنسين التسجيل في شركة ناقل لخدمات الشحن من خلال عدد من الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي: