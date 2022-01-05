موعد إجازة العشر أيام في السعودية للطلاب في المدارس منتصف الفصل الثاني 1443

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عمر شويل - جدة يبدأ الطلاب إجازة العشر أيام المطولة أو المعروف في التقويم الدارسي باسم إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443، لجميع طلاب مدارس التعليم العام والأهلية، وهي مدة أجازة جيدة سيحظى بها الطلاب، وتأتي في وقت حرج في ظل المكافحة لفيروس كورنا والجهود التي تبذلها ل الأجهزة المسئولة على حماية سلامة وصحة المواطن والمقيم في المملكة، وبالتالي سيكون لإجازة عامل كبير في تقليل الزحام والاختلاط، وتمنح القدرة على تفعيل المزيد من خطط المكافحة والتطهير للمنشآت لتجنب نقل العدوى.

إجازة العشر أيام في السعودية للطلاب

سيحصل الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام على إجازة العشر أيام في السعودية وفق ما جاء في التقويم الدراسي 1443، حيث من المقرر أن تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام 1443، من يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، الثالث من جمادي أخر 1443، وحتى يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، حيث يكون هذا التاريخ هو الموافق لعودة الطلاب من جديد إلى مدارسهم بعد انتهاء تلك الإجازة المطولة، والراحة لاستكمال الدراسة في المدارس أو على حسب ما قد يصدر من وزارة التعليم السعودية من قرارات نتيجة الوضع الراهن.

كانت وزارة التعليم قد أوضحت للطلاب والمعلمين مواعيد بداية كل فصل دراسي في النظام الجديد، والذي قسم العام الدراسي على ثلاثة فصول، تم اجتياز أولها بنجاح تام، وقد أدى الطلاب الاختبارات وظهرت النتائج على نظام نور ومنصة مدرستي، ومحن الآن نستكمل الفصل الدراسي الثاني وقد وصل قطار العملة التعليمية لمنتصف هذا الفصل

التقويم الدراسي 1443

أشار التقويم الدراسي الجديد الذي أعدته وزارة التعليم غلى مواعيد بداية الفصول الدراسية ومواعيد الاختبارات والعطلات الرسمة والإجازات المطولة للطلاب والطالبات، وقد تقارب في مجملة 13 إجازة وعطلة، موزعة على حسب نظام الثلاث فصول دراسية الجديد الذي يعمل به هذا العام في مدارس التعليم العام، وتلك الإجازات يمكن التعرف عليها في الفصل الثاني من خلال هذا البيان.

ستكون هناك إجازة مطولة جديدة يومي الأربعاء والخميس الموافق غرة رجب وثاني أيامه، أو الثاني والثالث من فبراير 2022، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة أخري بومي 23 و 24 فبراير