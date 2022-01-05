تسجيل دخول صندوق التنمية العقاري portal.redf.gov.sa النفاذ الوطني الاستعلام وإخلاء طرف

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عمر شويل - جدة تسجيل دخول صندوق التنمية العقاري portal.redf.gov.sa من خلال النفاذ الوطني الموحد ويمكن الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة على رابط موقع منصة “أبشر” عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وذلك لاستفادة المستخدمين من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية،ويمكن من خلال صندوق التنمية العقاري الاستعلام بالسجل المدني “رقم الهوية الوطنية، وكذلك الحصول على إخلاء طرف، هذا ويتم صرف الدعم السكني وفق موعد محدد شهريا، ولمزيد من المعلومات سنستعرض من خلال هذا التقرير الرقم الموحد للصندوق التمية العقارية وكذلك الرقم الموحد لوزارة الإسكان.

تسجيل دخول صندوق التنمية العقاري portal.redf.gov.sa برنامج القرض العقاري

يتيح صندوق التنمية العقارية قرض حسن بـ 0% هامش ربح لفئة المواطنين أصحاب الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري أكثر من 14 ألف ريال سعودي، ويشمل هذا الدخل الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات بعد خصم التأمينات أو التقاعد، ويعتبر برنامج القرض العقاري أحد البرامج المعنية بالتمويل السكني المدعوم، ويبلغ الحد الأقصى لقرض برنامج التمويل العقاري المدعوم لمبلغ 500 ألف ريال، ومن مميزات هذا القرض أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

آلية الحصول على قرض برنامج الصندوق العقاري المدعوم

يحظى القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري بإقبال كبير من المواطنين الذي يبلغ صافي مدخولاتهم أقل من 14 ألف ريال، حيث يتم إعطاءه للمواطن المستفيد من البرنامج، وذلك بعد حصوله على تمويل عقاري من أحد البنوك والشركات التمويلية المشاركة في البرنامج، حيث يقدم الصندوق للمستفيدين دعم شهري يغطي مصاريف وأرباح التمويل، وذلك بنسبة مئوية تبلغ 35% كحد أدنى ونسبة 100% كحد أقصى، والألية المتبعة أنه يتم تحويل هذا الدعم لحساب المستفيد مباشرةً، وذلك بعد قيامه بالسداد للقسط الشهري الذي يستحق عليه لجهة التمويل.

مميزات برنامج القرض العقاري المدعوم

أعلن صندوق التنمية العقاري على رابط برنامج القرض العقاري المدعوم، غن مميزات هذا القرض، والذي قد تصل قيمته 500 ألف ريال كحد أقصى، ونسبة الدعم تصل إلى 100% للمواطنين من أصحاب الدخل الصافي الذي لا يزيد عن 14 ألف ريال، ويتم حساب صافي الدخل كالتالي: (دخل أساسي + بدل سكن) بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد، وبذلك يساهم الصندوق دور هام في مظلة الحماية الاجتماعية، أما عن أصحاب الذل الذي يتجاوز 14 ألف ريال، فتتفاوت نسبة الدعم حسب مدخولاتهم، أما عن أهم مميزات هذا برنامج القرض العقاري المدعوم المُقدم من صندوق التنمية العقارية فتتلخص في التالي:

تم إجازته من قبل الهيئات الشرعية.

يصل مبلغ القرض إلى 500,000 ريال.

التقدم والتسجيل لطلب الاستحقاق من التمويل السكني المدعوم من خلال “منصة سكني”.

يحق للمستفيد تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%.

إتاحة التنازل عن طلب القرض لأحد أقارب المستفيد بشرط أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى “الأبناء أو أحد الوالدين”.

يحق المستفيد الحصول على مهلة عامين من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من البرنامج.

في حال انتهاء المهلة المحددة بدون الاستفادة من الرقم، يمكن للمستفيد إعادة التقديم على بوابة الإسكان للحصول على إحدى منتجاتها.

الوفاة أو العجز الكلي تمكن المستفيد أو ورثته من الحصول على إعفاء كامل وإسقاط التمويل، وذلك وفق السياسات الخاصة بجهة التمويل، حيث يتم إسقاط إيداع مبلغ الدعم عن المستفيد.

برنامج القرض العقاري وأنواع التمويل

شراء وحدة سكنية جاهزة

تمويل البناء الذاتي

شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء

تمويل برهن العقار.

رقم صندوق التنمية العقاري الموحد

في حال وجود اعتراض أو شكوى على أمر معين يمكن التواصل من خلال الرقم الموحد مع وزارة الإسكان، من خلال الرقم: 199090، أما عن رقم هاتف صندوق التنمية العقارية للتواصل، يتم ذلك من خلال الرقم الموحد 920033321، كما يمكن الاستعلام ورفع شكوى على رابط موقع الصندوق.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع بوابة صندوق التنمية العقارية السعودي

الخدمات العامة.

المواطنين.

الحكومة.

مؤسسات التمويل.

الموظفين.

وزارة الإسكان.

الموردين.

المطورين.

المحصلين.

حاسبة الدعم السكني

تعتبر حاسبة الدعم السكني من الأدوات التي يمكن من خلالها حساب قيمة ومقدار الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية للمستحقين للدعم السكني، ويشمل الدعم السكني الوحدات السكنية الجاهزة، وكذلك الوحدات السكنية تحت الإنشاء المقامة على أراضي وزارة الإسكان، وكذلك القرض العقاري من صندوق التمية العقارية.