نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات بمنصة إيفاء المنصة الوطنية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات بمنصة إيفاء، حيث تعد منصة إيفاء أحد المنصات الوطنية الخاصة بالمخالفات التي تتبع لمركز المعلومات الوطني الممثل في سدايا، فهي من المنصات الحديثة التي من خلالها يستطيع أي فرد أن يتعرف علي جميع المخالفات التي يقع بها داخل الأراضي السعودية، وهي من أهم الخدمات الإلكترونية الجديدة التي توفرها سدايا لجميع المواطنين من أجل توفير الوقت والجهد الخاص بهم، فهي خدمة إلكترونية سريعة تتم بشكل إلكتروني سريع ومجاني من خلال الجوال أو أي حاسوب إلكتروني، لذا سوف نقوم بعرض التفاصيل الخاصة التي تفيد بطريقة الاستعلام عن المخالفات بمنصة إيفاء.

الاستعلام عن المخالفات بمنصة إيفاء

يتم الاستعلام عن جميع المعاملات التي تخص المخالفات سواء كان ذلك للمؤسسات أو الأفراد، وتوفر المنصة عميلة السداد التي تخص كل مخالفة علي حده من خلال الكثير من الآليات التي توفرها المنصة للمواطنين السعوديين أو الوافدين أو للمخالفات التي تخص المنشآت والجهات المتنوعة، علي أن يتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

يبدأ الاستعلام عن جميع المخالفات بالدخول علي رابط المنصة التالي: منصة إيفاء.

الضغط علي تسجيل دخول بالمنصة.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

إدخال رمز التحقق في المكان المحدد له.

الضغط علي خدمات الموقع الإلكترونية.

اختيار خدمات المخالفات.

الضغط علي بحث، وسوف يتم عرض كافة المخالفات التي تم تسجيلها من خلال المنصة والموقعة علي الفرد أو المؤسسة.

رقم الاتصال بمنصة إيفاء

قد تم توفير الرقم الموحد والذي يخص المنصة الوطنية للمخالفات، والذي من خلاله يستطيع أي مواطن تقديم استفسار أو تقديم شكوي خاصة به، علي أن يتم الاتصال بمنصة إيفاء من خلال الاتصال علي هذا الرقم 8001221111 وهو الرقم المجاني للاتصال بالمنصة في أي وقت خلال مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ من يوم الأحد حتي يوم الخميس من كل أسبوع.

كما يمكن من خلال الاتصال بمنصة إيفاء تقديم اعتراض خاص بالمخالفة التي تم توقيعها علي صاحب الاستعلام من خلال استخدام خدمة الاعتراض علي المخالفات التي توفرها المنصة لجميع المستفيدين من خدماتها الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.