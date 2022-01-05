هل استطيع أخذ سيارة بالتقسيط وانا على التزام من بنك تعرف علي شركة عبداللطيف جميل استعلام عن الأقساط

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من السعوديين، عبر محرك البحث جوجل، عن العروض المقدمة من شركة عبداللطيف جميل السعودية للسيارات الجديدة والمستعملة، حيث تقوم هذه الشركة بتوفير العروض التي تلائم معظم الناس، كما توفر العديد من السيارات المعروضة في الأسواق والتي يمكن للعميل اختيارها، وتناسب احتياجاته.

شركة عبداللطيف جميل للسيارات:

تقوم الشركة بتوفير العديد من أنواع السيارات داخل المملكة، كما تقدم سيارات ليكليس، وسيارات الفورد الحديثة، ويوجد العديد من الفروع المختلفة والمنتشرة في المملكة بشكل كبير، لكي تقوم الشركة بتوفير الراحة للعميل، وإمكانية وصول سهلة ومتوفر، حيث يوجد موقع إلكتروني للشركة، يعمل بسرعة فائقة، وبجودة هائلة.

مميزات شركة عبداللطيف جميل للسيارات:

يوجد العديد من المميزات المختلفة في الشركة، والتي جعلتها من أهم الشركات الرائدة في عالم السيارات، حيث تقوم بتوفير جميع أنواع السيارات المستعملة، والجديدة، بأبسط الأسعار المتاحة في السوق السعودي، كما تقدم أنظمة مختلفة للتقسيط، لكي يتمكن الجميع من شراء السيارة التي يريدونها، حيث تعمل الشركة على تلبية رغبات عملائها، ولكن يظل ذلك ضمن شروط التمويل الخاصة والمعلنة في الشركة، كما تقوم الشركة بتوفير العديد من قطع الغيار الجديدة والمستعملة الخاصة بالسيارات، وتتميز قطع الغيار الخاصة بالشركة بالجودة عالية، مما يجعل العميل يقوم بشرائها بشكل من الراحة والاطمئنان.

مميزات تقسيط السيارات من شركة عبداللطيف جميل:

عند قبول طلبك من شركة عبداللطيف جميل الخاص بتقسيط السيارات، ستحصل على الكثير من المزايا، ومن أهمها ما يلي:

يمكن التقسيط بدون اللجوء إلى الكفيل.

تقوم الشركة بتوفير خاصية إعادة تقسيط دفعة التملك، للعملاء.

يمكن أن لا يلتزم العميل بسداد قيمة الدفعة الأولى، وهذا إذا كانت قيمة الأقساط التالية تصل إلى ٤٠% من مرتب العميل.

الأوراق اللازمة لتقسيط سيارات عبداللطيف جميل:

لابد أن يقوم المتقدم بتجهيز الأوراق المطلوبة حتى يتم الموافقة على طلب التقسيط، وتتمثل الأوراق في التالي: