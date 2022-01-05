طريقة فتح حساب التوفير في البنك الأهلي السعودي

يبحث الكثير من المقيمين والوافدين داخل المملكة عن طريقة فتح حساب داخل البنك الأهلي، فيعد البنك الأهلي من أهم البنوك في المملكة، كما يسهل لهم طرق فتح حساب إلكترونيًا، أو عن طريق فروع البنك في مختلف محافظات المملكة، وهذا ليتم توفير الجهد والوقت للعملاء.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي:

يمكن لجميع المقيمين داخل المملكة إنشاء حساب في البنك بطريقة سهلة، وهذا يتم من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المقيم داخل المملكة العربية السعودية بفتح الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الاهلي.

يقوم المتقدم بمليء الاستمارة الخاصة بفتح حساب داخل البنك.

يجب أن يقوم المقيم بتسجيل رقم الإقامة الخاصة به، وتسجيل تاريخ الميلاد من خلال التقويم الموضح أمامه على الشاشة.

يلزم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

يجب الموافقة على جميع الشروط الظاهرة أمامك على الشاشة، مع ضرورة قراءتها والالتزام بها.

يلزم كتابة الرمز الموضح على الشاشة أمامك، للتأكد من أنك لست روبوت.

يجب الضغط على أيقونة استمرار، لكي تتمكن من إنشاء الحساب.

و بذلك يجب على المتقدم إتمام باقي الإجراءات وإخال البيانات اللازمة.

سيصل رسالة على الهاتف الذي تم إدخاله من قبل المتقدم، يفيد بنجاح تسجيل الحساب، كما يجب طباعة هذه الرسالة بواسطة أجهزة الخدمات الذاتية.

الشروط الواجب توافرها عند فتح حساب جديد داخل البنك الأهلي:

يوجد مجموعة من الشروط قام البنك الأهلي في المملكة بالإعلان عنها، لنجاح فتح حساب داخل البنك، وتتمثل الشروط في الآتي: