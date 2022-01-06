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عمر شويل - جدة ،رابط وخطوات التسجيل في الدعم السكني للعسكريين 2022؛ يُعد الدعم السكني من المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة السعودية وذلك حتى يستطيع المواطنين وكذلك العسكريين من الحصول على وحدة سكنية، لذلك يبحث العديد من العاملين بالقطاع العسكري في الأيام الحالية عن الدعم السكني من أجل امتلاك سكن، ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة التسجيل في الدعم السكني للعَسكريين وكذلك شروط التسجيل.

رابط وخطوات التسجيل التسجيل في الدعم السكني للعسكريين

حددت وزارة الإسكان في المملكة رابط للتسجيل في الدعم السكني ولكنها أوقفت التسجيل في الدعم السكني للعَسكريين والمدنين منذ عام 2020 ولكن من الممكن أن يستفاد الأسر من القرض العقاري المدعوم الذي يساعدهم على امتلاك مسكن، ويمكن التقديم للاستفادة من هذه المبادرة للعسكريين الذين يؤدون عملهم في الخدمة حالياً وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الإلكتروني لبوابة سكني. النقر على التسجيل في الدعم السكني. قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات المكتوبة ثم النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. النقر على إرسال الطلب.

شروط الدعم السكني للعَسكريين

وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية من الدعم السكني، وتتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العسكري.

يجب أن لا تتخطى قيمة القرض العقاري 500 ألف ريال سعودي.

كما يجب أن يكون المتقدم مازال على رأس عمله أي لا يكون يكون من العسكريين المتقاعدين.

يشترط ألا تزيد قيمة القرض الحسن عن 140 ألف ريال سعودي.

موعد انتهاء التقديم في الدعم السكني للعسكريين

أوقفت وزارة الإسكان التقديم للدعم السكني للمدنين والعسكريين وذلك منذ 31 مايو 2020 ، كما وضحت عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل أنه من الممكن أن يستفاد المواطنين السعوديين من القرض العقاري المدعوم والذي يوفر لهم حلول سكنية أخرى تساعدهم في امتلاك مسكن خاص بهم.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم رابط وخطوات التَسجيل في الدعم السكني للعسكريين 2022، وكذلك وضحنا لكم شروط الدعم السكني للعسكريين وموعد انتهاء الدعم السكني للعسكريين.