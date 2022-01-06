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عمر شويل - جدة منحة الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالنظام الجديد، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق النظام المور ليشمل العديد من سبل الحياة للمواطن الفقير في المملكة والتي تشمل بدل لغلاء المعيشة وبدل لفاتورة الكهرباء ودعم الغذاء وكذلك معاش شهري يصرف لغير القادرين على استكمال نفقات المعيشة في الشهر، وخاصة رب الأسرة، كما تم شمول المطلقات بنظام جديد وأيضا الأرامل والمهجورة واللاتي لا يوجد معين لهن بالنظام المطور لصرف الراتب والمعاش الشهري وفق المعايير الجديدة من الوزارة.

منحة الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa رسالة أهلية التسجيل وموعد الاعتراضات hrsd.gov.sa

حيث قامت الوزارة بالأوامر الملكية السامية بإطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشمول العديد من جوانب الحياة في الضمان وأيضا تخصيص الفئات المحتاجة فقط لدعم الوزارة، ليصل الدعم فقط للمستحقين، بينما يكون الشمول أكبر لفئات أكثر وبدلات معيشية متعددة حسب الحد الأدنى للراتب، الحد المانع لراتب الضمان، أو عدم وجود مصدر للدخل والبطالة عن العمل أو الاستقلالية وغير الاستقلال عن الاسرة، وشمل النظام الجديد العديد من الفئات وجميع نواحي الحياة واطلق التسجيلات الجديدة في رابط الوزارة وأيضا تحديث بيانات المستحقين السابقين لضمان استمرار أسباب الاستحقاق.

راتب ومنحة الضمان المطور جمادي الآخرة 1443 – يناير 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع المبالغ المقررة للمستحقين في الضمان الاجتماعي، وذلك لكل من:

مستحقي رواتب الضمان القدامى والذين قاموا بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي وتحديث المستندات في 20 نوفمبر الماضي.

التسجيلات الجديدة للضمان والذين بدأوا في التسجيل للمرة الأولى في نوفمبر الماضي حسب الشروط الجديدة للاستحقاق، وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إرسال الرسائل الخاصة بالأهلية لهم ابتداء من ديسمبر 2021 وبدأوا في تسلم الرواتب في 5 يناير ويستمر التسلم لمدة أسبوع حسب ظروف كل بنك.

رسائل أهلية الضمان وموعد تقديم الاعتراضات

بدأت الوزارة في إرسال رسائل الضمان لعدد من المقبولين في التسجيلات الجديدة بالنظام المطور الجديد، وذلك في ديسمبر وحتى يناير 2022، وترقب الآلاف من المسجلين حتى الآن وصول رسائل القبول أو الرفض لهم ليتم الدخول على رابط اعتراضات الضمان وتقديم طلب اعتراض، حيث يتم الاستعلام عن الطلب أولا للتأكد من الرفض أو القبول أو استمرار دراسة الطلب ثم يتم بعد الرفض تقديم الاعتراضات.

كيفية تسجيل اعتراضات الضمان

موعد تقديم اعتراضات الضمان الاجتماعي المطور

يتم تقديم الاعتراض على عدم القبول ابتداء من يناير 2022 بعد التأكد من رفض الطلب، ويتم الرد على الاعتراض خلال 60 يوم، ويتم التقديم بالخطوات التالي: