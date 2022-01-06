خلال دقائق كيفية تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطنين الكترونياً وخدمات أخرى من خلال ابشر

تعتبر منصة ابشر من أهم المنصات الخدمية بالمملكة والتي تقدم العديد من خدماتها للمواطنين والعمل دائما على راحة المواطنين والمقيمين بالمملكة وتقدم لهم افضل وارقى الخدمات فى جميع الخدمات والتي تهم المواطنين وتيسر لهم كل الخدمات، وقد أوضحت الأحوال المدنية السعودية على اهمية تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطنين والتي تعد أحد الخدمات الالكترونية المقدمة حديثا، ومن خلال تلك الخدمة يمكن للمواطن استعراض هويته عبر الحساب الشخصي للفرد بالبوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم الاطلاع على كافة البيانات الخاصة به، وكما أوضحت الأحوال المدنية عبر “تويتر” أن الهوية الرقمية تعد بديل موثوق للهوية الورقية، وكما تقدم منصة ابشر خدماتها العديدة ومنها خدمة ذوي شهداء الواجب حيث أعلنت منصة أبشر اليوم عن إتاحة “خدمة ذوي شهداء الواجب” التي قامت الأحوال المدنية التابعة لأبشر بوضعها، ويمكن القيام بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالأفراد المستفيدين من هذه الخدمة بكل سهولة عن طريق القيام باتباع الخطوات وهو ما نشرحه ونوضح بالتفصيل بداخل المقال، ولكي تتمكن من الحصول على الخدمات التي تريدها من الخدمة الجديدة بكل سهولة ويسر، تعد خدمة ذوي شهداء الواجب من ضمن الخدمات الكثيرة التي تحرص السعودية على تقديمها لذوي شهداء الواجب وذلك لكي تكرمهم على ماقدموه لخدمة وحماية الوطن.

كيفية تفعيل الهوية الرقمية عبر ابشر:

لتفعيل الهوية الرقمية عبر نظام ابشر يجب اتباع الخطوات الاتية:

يجب على الشخص المستخدم تحميل تطبيق “أبشر أفراد” على هاتفك المحمول.

وبعد ذلك على المستخدم أن يقوم تسجيل دخول

ادخال رقم الهوية أو رقم الإقامة بالإضافة إلى الرقم السري على أن يكون صحيحاً

ثم نقوم بالنقر على ايقونة “خدماتي”.

يقوم الشخص المستخدم باختيار تحميل هوية الفرد.

ثم نقوم بالاطلاع على بيانات البطاقة واقرأها بعناية.

وبمجرد الضغط على تحميل الهوية الموجودة أسفل الصفحة

وفي الختام ستحصل على هويتك عبر هاتفك للمواطن.

كيفية استخراج الهوية الشخصية:

ومن الجدير بالذكر إنه يجب ضرورة توافر كافة المستندات المطلوبة واتباع الخطوات لاستخراج هوية بشكل مجاني، وهذه الخطوات هي:

اولا الدخول الى منصة ابشر الالكترونية.

ثم نقوم بالنقر على ايقونة تسجيل دخول إلى حسابك الشخصي.

ثم الدخول إلى قائمة المواعيد.

ثم عليك باختيار ايقونة حجز موعد في الأحوال المدنية.

ثم عليك بكتابة وملء البيانات المطلوبة.

ثم نكتب ونختار المكان الأقرب لعنوانك الشخصي.

ثم عليك بالتوجه في الموعد المحدد إلى فرع الأحوال المدنية.

كيفية الدخول لخدمة ذوي شهداء الواجب من خلال منصة ابشر:

للتسجيل في خدمة ذوي شهداء الواجب يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي: