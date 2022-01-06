“رابط مباشر” تقديم وظائف الدفاع المدني للرجال عبر جدارة توظيف

اليوم فتح باب تقديم وظائف الدفاع المدني للرجال 1443 وعددهم 13 وظيفة صحية أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع المدني منذ أيام، وأوضحت أن التسجيل يكون عبر منظومة جدارة الإلكترونية بداية من اليوم 3 جمادى الآخر 1443هـ وسوف يستمر لمدة أسبوع حتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 من نفس الشهر الهجري، حيث حددت بعض المعايير من أجل الأهلية للتقديم على الوظائف المعلنة مع إتباع الإرشادات الموجودة بالموقع أثناء التسجيل، كما دعت جميع المتقدمين كتابة المعلومات بدقة حتى يتم الترشيح والقبول بإذن الله.

خطوات التقديم عبر جدارة توظيف

الدخول عبر رابط منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني.

عليك التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها أثناء التسجيل.

في حالة وجود أي اختلاف في البيانات عليك الضغط على ليتسنى دراسته من قبل المٌختصين في وزارة الموارد البشرية، وفي حالة صحة البيانات قوم بالضغط على “الإعلانات الوظيفية”.

ثم تحديد الرغبة على الوظيفة من خلال التأشير على المربع ومن ثم حفظ الطلب.

شروط تقديم وظائف الدفاع المدني 1443 للرجال

الوظائف المتوفرة عبر جدارة للسعوديين الجنسية فقط (رجال).

مطلوب رجال خريجوا سنة 2016 فأعلى تخصصات علمية مناسبة للوظائف المحددة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

على كل شخص تقديم تقييم مهني وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول وذلك معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات المهنية.

لابد من اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

في حالة إن كانت شهادة المؤهل من خارج المملكة لابد من معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

بالنسبة للترشيح المتقدمين يتم على أساس الحاصل على الأعلى نقاطاً بدءاً من 50 نقطة فيما فوق، وعند الوصول للعدد بالتساوي يتم ترشيح الأحدث في التخرج (أي يتم ترشيح من الأقدم إلى الأحدث).

أما عن المفاضلة بين المتقدمين تكون لمن هو مستوفي كافة الشروط – حاصل على نقاط عالية – اجتياز المقابلة الشخصية – تخصص علمي صحي مطلوب – إتمام التسجيل الإلكتروني بنجاح.

الترشيح النهائي لوظائف الدفاع المدني رجال 1443 تكون بعد إتمام المقابلة الشخصية ومراجعة البيانات ومطابقتها.

كما يجب التنبيه مراراً وتكراراً من قبل المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة كتابة المعلومات الشخصية بعناية شديدة لضمان القبول.