رابط طلب تمويل سريع 5000 ريال دون تحويل راتب لجميع المواطنين بالمملكة

تمويل من منصة سلفة الإلكترونية والحصول عليه خلال 15 دقيقة فقط، حيث أن منصة سلفة تقدم تمويل شخصي سريع ويمكن لآي شخص يقدم علي طلب سلفة بكل سهولة بدون تحويل الراتب ويصل مبلغ التمويل إلي 5000 ريال سعودي، وتعتبر منصة سلفة من أول المنصات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية وترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي ويمكن من خلالها الحصول علي اسرع ولكن تحتاج لبعض الشروط من اجل الموافقة علي التمويل، والهدف من ذلك هو تلبية احتياجهم الشخصية مثل المشروعات متناهية صغيرة لتيسير الحياة الكريمة علي المواطن السعودي، وها نحن الآن نوضح لكم الشروط الحصول علي تمويل سلفة بدون تحويل الراتب لجميع المواطنين بالمملكة.

تمويل سريع من منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب

تقوم منصة سلفة بصرف تمويل سريع أون لاين دون الحاجة إلي الذهاب إلي المنصة الرئيسية، ويستطيع العميل المتقدم الحصول علي قرض سلفة طارئة بدون فوائد ولا رسوم إدارية وتوفر لهم كافة المساعدات وتوفير السلع الأساسية لهم من خلال الموقع الالكتروني لمنصة سلفة، وأكدت منصة سلفة إن جميع التمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولا يخالف لها تماما وتقدم تمويل يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي وبأقساط مجدولة تناسب الراتب الشهري الخاص بك ويتم الحصول عليه بهامش ربح منخفض لجميع المواطنين بالمملكة.

شروط الحصول علي قرض سريع من منصة سلفة

هناك بعض الشروط اللازمة يجب توافرها عند طلب التمويل من منصة سلفة، ويمكن التقديم بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي الالكتروني لمنصة سلفة ولاكن لابد من توفير الشروط المطلوبة وهي كالتالي: