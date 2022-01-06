شروط الدعم السكني للعسكريين sakani.housing.sa والحصول على القرض والدعم التمويلي الخاص بهذه الفئة من المجتمع السعودي، حيث يتابع الجميع من فئات المجتمع العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص التعرف على شروط الدعم السكني من وزارة الإسكان أو الدعم التمويلي والذي تقوم بالإعلان عنه شهريا لجميع المتقدمين إليه، ويكون العسكريين فئة خاصة من ابناء المجتمع السعودي لما قاموا به من خدمة الوطن، حيث يتم صرف رواتبهم أو معاشتهم حسب ألية خاصة كما يتم احتساب آلية خاصة لهم في تقديم الدعم التمويلي.

شروط الدعم السكني للعسكريين sakani.housing.sa الحد الأدنى للتمويل حسب الراتب

تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بفتح باب الحصول على الدعم اللازم لبناء سكن أو الحصول على قطعة ارض لبناء منزل وذلك لجميع ابناء المملكة حسب مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتقوم وزارة الإسكان بالإعلان شهريا عن أهلية قبول التسجيلات في الدعم التمويلي لجميع المواطنين والذي يكون منهم العسكريين أيضا لما لهم من خصوصية نظرا للخدمة الوطنية.

خدمة وزارة الإسكان بالمملكة

تقوم الوزارة باستقبال طلبات الحصول على الدعم والذي يعتمد على العديد من العوامل:

حسب الدخل الشهري للمواطنين حيث يكون قيمة التمويل السكني مرتبطا برواتب المتقدمين.

يتم احتساب القرض التمويلي حسب الوظيفية الحومية أو القطاع الخاص بما يضمن أن يتم السداد بطريقة آمنة.

تقوم البنوك بتحديد طريقة خاصة للاحتساب التمويلي الشهري للمتقدمين، حيث يتم تحديد القسط الشهري للمواطن وكيفية الالتزام به.

يكون لكل بنك نظامه الخاص في التمويل ويكون على المتقدمين اختيار الشروط الأفضل والأنسب لهم.

الحصول على الدعم السكني للعسكريين

شروط الدعم السكني للعسكريين أسباب رفض التمويل السكني للعسكريين يكون المتقدم للحصول على الدعم العسكري من العسكريين.

يتم التقدم للحصول على القرض على ألا يتخطى 500 ألف ريال.

يكون الحد الأدنى للقرض 140 ألف ريال.

يجب أن يكون المتقدم ما يزال على راس العمل انتهاء خدمة العسكريين والتحول للتقاعد.

أن يقل الدخل عن قيمة سداد أقساط القرض.

الحصول على مخالفات مالية أو خدمية بالمملكة.

كيفية التسجيل في الدعم السكني التمويلي للعسكريين