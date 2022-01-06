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عمر شويل - جدة قرض فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بشروط ميسرة وبالتقسيط علي دفعات مجدولة - ثقفني
قرض فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، قرض شخصي قامت شركة النايفات بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وبهدف خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ، بالإضافة إلى مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، وأتاحت شركة النايفات أيضاً لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة ، إمكانية الاستفادة من القرض الشخصي بأقل راتب شهري.
أهم مميزات القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل
- شركة النايفات للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية.
- توفر شركة النايفات القرض الشخصي بحيث يكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- مبلغ القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل ، يمكن أن يبدأ من 10000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل تصل قيمته حتي 300 ألف ريال سعودي.
- لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- طالب التمويل يمكنه الحصول على مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
- تتيح شركة النايفات للتمويل للعملاء إمكانية تجديد القرض الشخصي.
- إجراءات سريعة وسهلة لاستكمال طلب الحصول على القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل
- يشترط أن يكون طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، والمعتمدة لدى شركة النايفات للتمويل.
- عمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب قرض شركة النايفات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل عند طلب التمويل الشخصي هو 4000 ريال سعودي ، وذلك لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة.
- يشترط أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة النايفات للتمويل.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر ، وذلك لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً.
- يجب أن يكون طالب التمويل يمتلك سجل ائتماني جيد ، للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.
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