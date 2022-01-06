قرض فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بشروط ميسرة وبالتقسيط علي دفعات مجدولة

قرض فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، قرض شخصي قامت شركة النايفات بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وبهدف خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ، بالإضافة إلى مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، وأتاحت شركة النايفات أيضاً لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة ، إمكانية الاستفادة من القرض الشخصي بأقل راتب شهري.

أهم مميزات القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل

شركة النايفات للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية.

توفر شركة النايفات القرض الشخصي بحيث يكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مبلغ القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل ، يمكن أن يبدأ من 10000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل تصل قيمته حتي 300 ألف ريال سعودي.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.

طالب التمويل يمكنه الحصول على مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

تتيح شركة النايفات للتمويل للعملاء إمكانية تجديد القرض الشخصي.

إجراءات سريعة وسهلة لاستكمال طلب الحصول على القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل