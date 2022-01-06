إدارة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية إدارة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات عبر محرك البحث “جوجل”، وتُعد خدمة العنوان الوطني الموحد أحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي، فقد أطلقت المؤسسة هذه الخدمة منذ عام 1434ه بقرار من مجلس الوزراء بهدف توحيد العنونة في المملكة واستخدامها في كافة التعاملات الحكومية، ويقوم العنوان الوطني بعنونة كل المدن والمراكز والحافظات داخل أراضي المملكة مما يُسهل التعرف والوصول إلى الأماكن والمؤسسات الحكومية والتجارية والسكنية، وتأتي هذه الجهود ضمن اهتمام المملكة السعودية بتطوير التحول الرقمي كأحد محاور رؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة إدارة العنوان الوطني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تعديل العنوان الوطني، فإلى نص المقال.

إدارة العنوان الوطني

تقدم مؤسسة البريد السعودي خدمة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات حيث يُمكن للمواطن تعديل بياناته أو تغييرها على عنوانه الوطني بشرط وجود بطاقة هوية وطنية سارية أو بطاقة الإقامة للمقيمين، ولا بد أن يكون المشترك له حساب مسجل بالعنوان الوطني وقد مر 30 يوم على تسجيله أو آخر تعديل له، والآن نوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإدارة العنوان الوطني إلكترونياً فقط اتبع هذه الخطوات كالتالي:

أولاً يجب على المستخدم الولج إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني .

. ثانياً قم بالضغط على “سجل عنوانك اليوم”.

ثالثاً انقر على خيار “الأفراد” في الصفحة الرئيسية.

رابعاً قم بالنقر على “إدارة عنوان مسجل”.

خامساً قم بتسجيل دخولك برقم الهوية والجوال أو عبر منصة النفاذ الوطني.

سادساً قم الآن بإختيار الخدمة المرادة.

سابعاً ادخل كافة البيانات المطلوبة وارفق المستندات المطلوبة.

ثامناً تأكيد الطلب.

طباعة العنوان الوطني

يُمكن لكل المواطنين السعوديين والوافدين والمؤسسات السعودية إجراء طباعة لعنوانهم الوطني على إلكترونياً الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني من خلال خطوات إلكترونية بسيطة، فكل ما عليك هو اتباع كافة الخطوات التي وضحناها لكم في مقال سابق بعنوان كيفية طباعة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات، فقط انقر على الرابط المظلل وسينقلك إلى كافة التفاصيل الخاصة بهذا المقال.