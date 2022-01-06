الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي السعودية برقم الهوية 1443

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي 1443 من أكثر الخدمات التي يبحث عنها كافة المواطنين السعوديين و المقيمين في المملكة بشكل مستمر وهذا لأنها من الخدمات التي يشترك بها الملايين من الأشخاص، حيث يمكنك من خلال التأمين الطبي الحصول على العلاج التي يحتاجها المواطن لهذا تعد من اعظم وافضل الخدمات التي تم تقديمها من قبل وزارة الصحة السعودية، ولهذا يبحث الجميع عن طرق للاستعلام عن خدمات التأمين الصحي، فمن خلال الضمان الصحي تستطيع الاستفسار عن كل ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي برقم الهوية للمواطنين السعوديين أو برقم الجواز للمقيمين وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي للسعوديين 1443 برقم الهوية

سارعت وزارة الصحة السعودية على تقديم منصة إلكترونية يستطيع المواطنين من خلال الاستعلام عن كل ما يتعلق عن صلاحية التأمين الطبي فيمكنك من خلال هذه المنصة الاستفسار عن كل ما يتعلق بمنظومة الصحة، وطريقة الاستعلام هي:

في البداية نقوم بالذهاب إلي الموقع الرسمي لضمان الصحي السعودي.

على الفور ستظهر الصفحة الرسمية للموقع قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

التأكد من صحة أرقام الهوية لكي يتم ظهور البيانات الصحيحة.

بعد ذلك سيظهر أمامك رمز التحقق في مربع مستطيل قم بإدخاله في الخانة المخصص له.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال.

هكذا خلال ثواني سيظهر أمامك كافة البيانات و المعلومات الشخصية الخاصة بالتأمين الصحي.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الجواز للمقيمين

توفر المملكة العربية السعودية تأمين صحي للوافدين والمقيمين في المملكة، ويمكنهم الاستعلام عن كل ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي برقم الجواز للمقيمين بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للتأمين الصحي.

عندما تظهر امامك الصفحه الرئيسية قم باختيار الخدمات الإلكترونية ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين.

سيطلب منك إدخال رقم الجواز الخاص بك فى الخانة المخصصة لها.

التأكد من أرقام الجواز.

سوف يظهر أمامك رمز التحقق من هويتك.

قم بإدخاله بشكل صحيح كما هو ظاهر أمامك لكي يتم قبول الدخول.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إرسال.

على الفور سيظهر أمامك كافة الخدمات والبيانات الخاصة بك على تأمين الصحي للضمان الاجتماعي.