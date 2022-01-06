اليكم تفاصيل قانون العمل السعودي للوافدين.. والفئات المستهدفة من قانون العمل في المملكة العربية السعودية

حرصت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية على وضع قانون العمل السعودي للوافدين، بما يوضح الشكل العام الذي تدور فيه علاقة صاحب العمل والعامل، لكي تكون أجواء العمل مستقرة، ولضمان المحافظة على جميع حقوق وواجبات كل منهم على حدة، فالمملكة السعودية تعتبر من الدول التي ينجذب إليها العمالة من جميع أنحاء العالم.

قانون العمل السعودي للوافدين

حرصت الحكومة السعودية على وضع عدة بنود طبقاً لقانون العمل الجديد، وإليكم أهم هذه البنود، كالتالي:

يحق للعامل أن يحضر ولادة مولود له، ويحق له أن يحصل على 3 أيام بمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو وفاة أحد من أقاربه.

أن يوضع العامل تحت مسئولية صاحب العمل، وألا يتم منعه من منح راتبه أو جزء منه بدون الحصول على سند قضائي.

الامتناع عن كل قول أو فعل بما يتعلق بكرامة العامل، ولا يطلب منه العمل ساعات إضافية عن الساعات المطالب بها.

منح صاحب العمل الوقت الضروري، حتى يمارس جميع الحقوق والمتفق عليها بون خصم في الأجور.

لابد من إخبار العامل بإجازاته قبل الفترة ب 30 يوم.

على صاحب العمل أن يقوم بتسهيل العمل، حتى يحقق أحكام نظام العمل أمام موظفي الجهات المختصة.

قانون العمل في القطاع الخاص يضمن للعامل نصف راتبه عن كل عام عمل بها، في حالة إذا قضى في الخدمة الفترة من 2 سنة حتى 5 سنوات.

منح العامل راتب كامل للأشخاص الذين يمضوا خدمتهم 5 سنوات في كل سنة، لاعتبارها كمكافأة على نهاية الخدمة.

الفئات المستهدفة من قانون العمل الجديد

يخاطب قانون العمل الجديد فئات بشكل مباشر، وهم كالتالي: