نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول دفعة دعم المواشي ضمن دعم ريف على بنك الراجحي اليوم وموعد باقي البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم تفاصيل خاصة بصرف دعم المواشي وحول الرد على سؤال متى ينزل دعم المواشي، نؤكد أن صفحة دعم ريف أعلنت أنه تم الإيداع للمستفيدين من دعم المواشي للدفعة 28 لبرنامج دعم مربي المواشي وذلك عبر مصرف الراجحي.

موعد نزول دعم المواشي لباقي البنوك

من المرتقب نزول دعم المواشي التابع لدعم ريف لباقي البنوك بداية من الجمعة لمربي المواشي في المملكة العربية السعودية، يذكر أن دعم المواشي واحدا من الدعم المنوط به دعم ريف من أجل دعم المواطنين في كل مكان وخاصة التابعين لريف ومختلف المناطق في السعودية لتشجيع المربين على تربية المواشي وهي سياسة حكيمة تتبعها المملكة العربية السعودية من أجل زيادة الإهتمام بالمزارعين وتشجيعهم بكل تأكيد.

كيفية حماية النباتات في فصل الشتاء

على جانب أخر نشرت صفحة دعم ريف مجموعة من الوصايا عن طريقة حماية النباتات من الصقيع خاصة في الشتاء.

حماية التربة وتقويتها ضد الضقيع ووضع نشارة الخشب على قاعدة النبات.

التخلص من الحفر من خلال تمشيط الحقل بشكل مستمر للتأكد من عدم وجود بقع أو حفر لتجمع المياه الباردة

تدفئة المزروعات في درجات حرارة مناسبة من خلال حرق الأخشاب أو الفحم أو الزيت حول منطقة المزروعات.

إضافة كميات من الكمبوست إلى التربة وهي جافة للمساعدة في تصريف المياه.

تغطية النباتات بغطاء زجاجي أو بلاستيك من أجل حماية النباتات بشكل كبير.

إستخدام الصوب الزراعية من أجل حماية النباتات من البرد والسماح بمرور الشمس والرطوبة والهواء للنباتات.

يذكر أن دفعات دعم ريف من المتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة وربما الساعات المقبلة من أجل دعم كل المزارعين بشكل كبير والإهتمام بالمزارعين بشكل كبير خاصة وأن دعم ريف واحدا من البرامج التي تلقي اهتماما من المسئولين في السعودية من أجل دعم الإنتاج.

ويعد دعم المواشي واحدا من جوانب الدعم للمزارعين بخصوص دعم ريف، ويمكن لمستحقي دعم المواشي التأكد من نزول الدفعة لهم عبر مصرف الراجحي من خلال الاستعلام عن دعم المواشي الخاص بهم في الحسابات البنكية على أن تكون باقي الحسابات تباعا.