غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية ومعرفة رسوم استخراج الرخصة

حرصت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على فرض غرامات مالية كبيرة على كافة المخالفات المرورية، وتعتبر قيادة السيارة برخصة منتهية واحدة من هذه المخالفات، فرخصة السيارة تعتبر بمثابة وثيقة لها أهمية كبيرة لابد من استخراجها، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، وسوف نتحدث عن غرامة تأخير تجديد الرخصة، مع طريقة تجديدها، ورسوم تجديد الرخصة.

ما هي غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة

الغرامة المالية لرخصة القيادة تبدأ من 300 ريال سعودي حتى 500 ريال خلال السنة الواحدة، ويسمح للفرد أن يترك الرخصة فترة مدتها 60 يوما، حيث يتم حساب الغرامة بعد مرور شهرين، أي بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تجديد الرخصة مجدداً في حالة عدم تجاوز فترة التأخير عن تجديد الرخصة 3 سنوات، وبعد انتهاء هذه الفترة فستقع الرخصة، ويجب استخراج رخصة قيادة جديدة.

طريقة تجديد رخصة قيادة منتهية إلكترونيا

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تجديد رخصة القيادة المنتهية، وإليكم الخطوات كالتالي:

في البداية لابد من تسجيل الدخول على موقع أبشر.

إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمواطن.

اختيار الخدمات الإلكترونية وبعد ذلك يتم إدخال كلمة السر.

يقوم المواطن بالنقر على أيقونة تجديد الرخصة.

تحديد نوع الرخصة التي يرغب الفرد في تجديدها.

تحديد عدد سنوات التجديد، حيث تصل فترة التجديد سنتين أو خمس أو عشر سنوات.

لابد من تحديد الطريقة المناسبة، لتوصيل الرخصة من خلالها.

رسوم استخراج رخصة قيادة

حرص الموقع الخاص بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودي بتوضيح رسوم إصدار الرخصة، وإليكم رسوم استخراج رخصة قيادة، وهي: