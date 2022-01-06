نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل في حساب المواطن جديد 1443 وحقيقة فتح التسجيل مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل جديد في حساب المواطن 1443؛ ذلك البرنامج الاجتماعي الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2017 لخدمة الأسر المحتاجة من متوسطي ومحدودي الدخل ماديًا، في سبيل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحسين قدرة تلك الأسر على تلبية المتطلبات الأساسية اليومية التي لا يكاد يخلو منها بيت، وتمثل دعم حساب المواطن في راتب شهري يحصل عليه المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية، والذين يحرصون على تحديث بيانات حساب المواطن بشكل مستمر، ولكن توقف التسجيل منذ عام 2020 فهل فتح مرة أخرى في عام 1443؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن

من أجل تحقيق أقصى استفادة من برنامج حساب المواطن تم إطلاق رابط بوابة الدخول https://www.ca.gov.sa البوابة الإلكترونية؛ حتى يتمكن المواطنين من تسجيل جديد في حساب المواطن، فمن خلالها يستطيع المستخدم فتح حساب شخصي، وتسجيل بيانات الهوية والدخل والتابعين من أفراد الأسرة، وكذلك طرق التواصل والعنوان؛ والهدف من ذلك هو دراسة استحقاق المسجل لحساب المواطن، وتقييم الحالة، والتأكد من أهليته لصرف الدعم الشهري، ثم يتم تخصيص مقدار دعم حساب المواطن بناءً على عدد أفراد الأسرة، وقيمة الدخل الشهري الشهري، وبالتالي فمقدار الدعم متغير من حالة لأخرى.

تسجيل دخول حِساب المواطن

إطلاق بوابة حساب المواطن سهل على المستفيدين عملية تسجيل الدخول والاستعلام عن خدمات حساب المواطن وموعد الصرف، وذلك بالخطوات الآتية:

انتقل إلى البوابة الإلكترونية https://www.ca.gov.sa/. انقر على زر التسجيل أعلى يسار الصفحة الرئيسية. قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الذين تم تعيينهم من قبل. عليك بإعادة إدخال رمز التحقق البشرية بصورة صحيحة. انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن 1443

كثرت الشائعات منذ عدة أيام حول إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، وأن بوابة حساب المواطن تستقبل طلبات تسجيل جديد عبر الرابط الرسمي، ولكن خدمة المستفيدين نفت تلك الشائعات، وأكدت على أن التسجيل مازال معلقًا منذ دفعة مارس 2020؛ وذا يرجع للضوابط المقررة على الدعم، وأكدت على أن التسجيل متاح لفئة واحدة وهم التابعين؛ حيث بإمكان رب الأسرة المستفيد حاليًا بدعم حساب المواطن إضافة التابعين في حسابه الشخصي من خلال بوابة حساب المواطن، وليس تطبيق حساب المواطن، ولكن دون ذلك لن يتمكن من التسجيل، وأكدت عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه في حالة فتح التسجيل مرة أخرى سوف يتم الإعلان بشكل رسمي.

طريقة تسجيل جديد حساب المواطن

في حالة الإعلان الرسمي من برنامج حساب المواطن عن فتح التسجيل مرة أخرى لغير المسجلين في البرنامج، يستطيع الأفراد إنشاء حساب بالخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. النقر على خيار التسجيل من الشاشة الرئيسية. الانتقال إلى تبويب تعبئة بيانات مستخدم جديد. الدخول إلى الموقع بعد إدخال كود التفعيل. العمل على تعيين كلمة السر مرة أخرى. الانتقال إلى صفحة البيانات، ثم مباشرة تعبئتها بدقة. الإقرار بصحة البيانات ثم تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة ثم النقر على خيار تسجيل.

ولكن دون الإعلان عن فتح تسجيل جديد في حساب المواطن عبر الرابط الرسمي فلن يقبل طلب التسجيل.