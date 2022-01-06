ايقاف الدراسة في السعودية “عاجل” هل قرار توقف المدارس بسبب كورونا حقيقة ام لا

يتسائل المئات من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة ما إذا كان ايقاف الدراسة في السعودية حقيقة ام لا، فالكثير من أولياء الأمور ينتظرون بفارغ الصبر الاعلان عن القرار الأخير بشأن الدراسة في ظل الظروف الحالية التي تتعرض لها البلاد الآن، وخاصة بعد ظهور المتحورالجديد من كورونا “Omicron” وتضارب الكثير من الأخبار بعدم تأثير فعالية اللقاحات التي تم اكتشافها خلال الفترة الماضية في القضاء عليه، مما يثير جدلا كبيرا وتوقعات قوية لأية قرارات قد تتخذها وزارة التعليم في المملكة السعودية خلال تلك الفترة.

ايقاف الدراسة في السعودية حقيقة ام لا

في ظل الكثير من التساؤلات التي اشتعلت بها محركات البحث في الفترة القليلة الماضية بشان ايقاف الدراسة في السعودية حقيقة ام لا، فقد أكدت الجهات المعنية أنه لم تعلن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية حتى تلك اللحظة عن أي قرارات رسمية تخص تعليق أو تعطيل الدراسة بها، وبالتالي فإن ذلك يشير إلى أن أخبار توقف أو تأجيل الدراسة أو حتى العودة إلى نظام التعلم عن بعد المنتشرة الآن عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي هي مجرد إشاعة وليس لها أي أساس من الصحة، ومن الواضح أيضًا أنه لا توجد أي نية لإلغاء الفصل الدراسي الثالث في المملكة والاعتماد على فصلين دراسيين فقط، ولكن اشار مصدر مسؤول أنه سوف يتم استكمال الباقي من العام الدراسي الجاري بشكل طبيعي لحين أي إشعار آخر. وقد تم عمل استطلاع للرأي لمعرفة موقف اولياء الأمور من ذلك، وهو ما كشف عن دعم الكثير منهم لاستكمال الدراسة.

تفاصيل ايقاف الدراسة في السعودية

واستكمالا لما يتم تداوله الآن بشأن ايقاف الدراسة في السعودية حقيقة ام لا، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم في الجامعات السعودية، فقد منحت وزارة التعليم لجميع المسؤولين الحق في تعليق الدراسة في حالة رصد أي حالات إصابة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الطلاب، وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة بالمملكة السعودية، أنه يتم اتباع كافة بروتوكولات الوقاية وتطبيق كافة الاحتياطات في جميع المدارس والجامعات.