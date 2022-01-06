نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الإجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من السعوديين عن طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي في العديد من محركات البحث، فهذا الموضوع هام جداً لعدد كبير من المواطنين والأسر السعودية التي تستفيد من برامج الدعم التي يرعاها الضمان الإجتماعي، وعلى رأس هذه البرامج برنامج المساعدة المقطوعة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكي تخفف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة نتيجة عدد من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة السعودية والتي قد أثرت على نوعية الحياة لدى الآلاف من الأسر، وإيماناً من وزارة الموارد البشرية بدورها في الوقوف بجانب الأسر السعودية في هذه الظروف أطلقت برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي بشروط وضوابط معينة سنوضحها لكم خلال المقالة، والآن نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنُبين لكم كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي بالسجل المدني، فإلى نص المقال.

التسجيل في الضمان الإجتماعي

تحرص الحكومة السعودية أن ترفع من المستوى المعيشي لكل الأسر السعودية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م من خلال برامج الدعم ومنها برنامج المساعدة المقطوعة، وينبغي عليك التسجيل في الضمان الإجتماعي حتى تتمكن من التقديم والإستفادة من دعم المساعدة المقطوعة، فقط اتبع الآتي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً اتجه إلى أيقونة الإستعلامات الإلكترونية ثم اختر الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

ثالثاً قم بإنشاء حساب جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني ورقم الهوية).

رابعاً تابع باقي خطوات التسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم ستستقبل على اميلك الخاص أو رقم الهاتف رسالة تفعيل لدخول الموقع.

الفئات المستحقة للضمان الإجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات المستحقة لمعاش الضمان الإجتماعي، ونوضح لكم هذه الفئات كالتالي:

كل مواطن أُصيب بعجز كلي أو دائم.

المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

كل الأسر التي ليس لها عائل.

الأيتام والأرملة.

شروط الضمان الإجتماعي الجديد

يتوجب على كل مواطن سعودي يريد الإستفادة من نظام الضمان الإجتماعي الجديد أن يتأكد من توفر كافة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويُمكنكم الإطلاع على كافة شروط الضمان الإجتماعي الجديد من خلال الإطلاع على هذا المقال الموضح فقط انقر على الرابط المظلل لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمقال.

الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الطلب

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى الإعتماد كلياً على التقنية الحديثة وتطوير التحول الرقمي لتقديم خدماتها إلى المواطنين إلكترونياً للتسهيل عليهم، وتقدم الوزارة خدمة الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الطلب على موقعها الرسمي من خلال اتباع عدة خطوات إلكترونية، فقط اضغط على رابط المقال المظلل لينقلك إلى المقال المراد لمعرفة كافة التفاصيل.

الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الهوية

وبنفس الخطوات تقريباً يُمكنك الإستعلام عن الضمان الإجتماعي الخاص بك على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإستخدام رقم الهوية الوطنية، ويُمكنك زيارة مقال كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الهوية على موقعنا لمعرفة كافة التفاصيل بشأن هذا المقال.