نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء 1443 أسماء المقبولين مبدئياً على وظيفة جندي عبر jobs.sa في المقال التالي
نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء 1443 من أهم وأكثر النتائج بحثاً على محرك البحث جوجل، بعد إن أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن أسماء المقبولين مبدئياً لوظائف الأمن الدبلوماسي نساء على رتبة جندي، وتم اختيار المرشحين وفقاً للشروط الموضوعة مسبقاً، وبعد مراجعة كافة المستندات اللازمة والتي تم رفعها مع استمارة التقديم الإلكترونية، وهذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي، وهناك بعض الإجراءات الأخرى التي يجب تنفيذها ومنها مطابقة المستندات واجتياز المقابلة الشخصية لاستكمال الإجراءات، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بشفافية تامة، لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بالأمن الدبلوماسي، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نوافيكم برابط النتائج، وأسماء المقبولين مبدئياً في الوظائف، وطريقة الاستعلام عن الأسماء عبر رابط أبشر توظيف jobs.sa.
نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء
أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الأمن الدبلوماسي للنساء 1443 على رتبة جندي، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن أسماء المقبولين وطريقة الاستعلام عن النتيجة، وهو ما سوف نتطرق له في الفقرة القادمة.
رابط استعلام نتائج الأمن الدبلوماسي نساء
- يتم الاستعلام إلكترونياً من خلال الدخول على منصة أبشر للتوظيف jobs.sa.
- بعد الدخول إلى المنصة يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- اختيار أيقونة “نتائج الأمن الدبلوماسي نساء”.
- النقر على استعلام.
المستندات المطلوبة
- طباعة نموذج موعد المراجعة من خلال منصة أبشر وإحضار نتيجة القبول.
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية ونسختين منها.
- عدد 6 صور ملونة حديثة مقاس 6*4.
- نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة ويتضمن اسم والدة المتقدمة.
- إحضار نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة إذا كانت متزوجة.
- صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.
- أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع نسختين مصدق عليهم طبق الأصل.
- إحضار أصل الشهادات الإضافية والتي تم إرفاقها مع طلب التقديم عبر أبشر ونسخة مصدقه منها.
- السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية “البكالوريوس – الدبلوم” مع نسختين منه.
- إحضار نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة قياس وموضحاً به الدرجة.
- شهادة معادلة معتمدة لمن حصل على الشهادة من خارج المملكة.
- إحضار ملف لحفظ جميع المستندات السابقة فيه.
- إحضار قلم أزرق جاف.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ