نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطور 1443 متى؟ الموارد البشرية تحدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور متى تظهر نتائج الاستحقاق، سؤال يتردد كثيراً من قبل الأفراد الذين تمكنوا من التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، خاصةً وأن وزارة الموارد البشرية أكدت على أن الإعلان عن نتائِج الاستحقاق سيكون خلال شهر يناير، وذلك عند الإعلان عن تفعيل الضمان الاجتماعي المطور، وإطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتسجيل المواطنين الجدد، والاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية، خاصةً وأن النظام الجديد يستهدف الأسر الأشد احتياجًا وليس الحالة الاجتماعية كما كان في النظام السابق.

نتائج الضمان الاجتماعي المطور

بعد التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” تتزايد التساؤلات حو مواعيد الإعلان عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين، خاصة وأن الموارد البشرية حددت شهر يناير من قبل كموعد للإفصاح عن نتيجة التسجيل، وبالفعل ردت وزارة الموارد البشرية على استفسارات المواطنين بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائِج الاستحقاق بشكل تدريجي؛ حيث سيحصل المواطن الذي سجل في الضمان الاجتماعي المطور على النتيجة من خلال رسالة نصية، وأكدت أنه لا داعي للقلق، فالنظام الجديد يركز على قدرة الفرد على تلبية الاحتياجات الأساسية، وليس العمر والحالة الاجتماعية، كما أنه يشمل الجميع سواء الموظفين والمتقاعدين والمطلقات والأرامل وغيرهم من الفئات.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

فتحت الموارد البشرية أبواب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أمام الأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وخصصت منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتلقي طلبات التسجيل من المواطنين، حيث تعمل تلك المنصة بالتوازي مع المنصة القديمة، وذلك حتى موعد أقصاه 23 يوليو القادم، لتعلن عن نتائج التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بشكل تدريجي، والتسجيل بالخطوات التالية:

انتقل إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. اختر تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور. سجل رقم الهوية ورقم الجوال ثم عنوان البريد الإلكتروني في الحقول المخصصة لذلك. انتظر رمز التحقق ثم أدخله في الحقل الخاص به ثم أنقر تحقق. سجل دخولك إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية وكلمة المرور. انتقل إلى الملف الواحد ثم قم بتعبئة حقول البيانات الخاصة بالدخل والمسكن والتعليم والممتلكات وغيرها. قدم في الضمان الاجتماعي المطور.

استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل

من بين الخدمات التي توفرها الموارد البشرية لمستحقي الضمان الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة الموارد البشرية. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد أو عبر أبشر. الانتقال إلى دليل الخدمات الإلكترونية المتاحة. النقر على خدمات الأفراد ثم اختيار استعلام الضمان الاجتماعي. العمل على تسجيل رقم الضمان والسجل المدني. النقر على خيار استعلم.

الانتظار قليلًا حتى يتم تحميل بيانات المستفيد، وتظهر تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور وحالة الاستحقاق بعد التسجيل.