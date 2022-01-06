رابط نتائج القبول المبدئي القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي 1443 للنساء على رتبة جندي

يبحث الآلاف من نساء المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول المبدئي القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية كانت قد أعلنت منذ فترة عن وظائف في القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي على رتبة جندي، ووضعت عدة شروط للتقديم من ضمنها أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو مؤهل أعلى وشروط اخرى سنقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل خلال المقالة، وفي إطار اهتمام موقعنا بمتابعتكم بإستمرار بأبرز الوظائف الحكومية والعسكرية ونتائج القبول بها نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط الإستعلام عن نتائج قوات الأمن الدبلوماسي الخاصة وشروط التقديم كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف جدارة لوزارة النقل، فتابعونا.

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي

أعلنت قوات الأمن الدبلوماسي عن نتائج القبول المبدئي للنساء على رتبة جندي، ونوهت على بعض المتطلبات عل المقبولين كالتالي:

أولاً يُرجى طباعة النموذج الخاص بموعد المراجعة عبر منصة أبشر للتوظيف.

ثانياً يجب إحضار نسختين من بطاقة الهوية الوطنية مع حضور الأصل.

ثالثاً لا بد من توفير 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

رابعاً يجب إحضار نسخة من سجل أسرة والد المتقدمة.

خامساً في حالة زواج المتقدمة يجب احضار نسخة من سجل الأسرة.

سادساً وجوب إحضار ورقة العنوان الوطني.

سابعاً أصل شهادة مؤهل الثانوية العامة مع نسختين.

ثامناً إحضار أصل أي شهادات إضافية للبكالريوس أو الدبلوم مع السجل الأكاديمي.

تاسعاً احضار نسخة من نتيجة اختبار قياس القدرات العامة.

عاشراً احضار شهادة المعادلة لأي شهادات لدرجات علمية خارج المملكة.

ويُمكنكم الإطلاع على أسماء المقبولين بشكل مبدئي من خلال رابط موقع أبشر للتوظيف، فقم قم بالولوج إلى الموقع والإستعلام عن النتيجة.

وظائف قوات الأمن الدبلوماسي

يجب الإلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي ولبس الكمامة أثناء الحضور بالإضافة إلى تحميل تطبيق توكلنا حيث أنه لن يتم السماح بدخول لجنة القبول إلا به، ويجب الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل ولن يُسمح بدخول مرافقين، ومن الجدير بالذكر أن وظائف الأمن الدبلوماسي قد تم فتح باب القبول بها ابتداءاً من يوم السبت بتاريخ 1443/04/08هـ إلى يوم الخميس 1443/04/13هـ.