كيفية نقل الخدمات لوافد بالسعودية من كفيل إلي كفيل أخر بالتفاصيل

كيفية نقل الخدمات لوافد هو أحد أهم الإجراءات التي يبحث عنها الوافد إلي المملكة العربية السعودية. والمقصود بنقل الخدمات هو تحويل خدمات الوافد من كفيل إلي كفيل آخر. حيث يمكن لأي ظرف كان أن ينتهي التعاقد أو الكفالة مع صاحب العمل الحالي, وللالتزام بقانون العمل السعودي يجب أن تنتقل الكفالة من صاحب العمل القديم إلي صاحب العمل الجديد. وكانت الحكومة السعودية قد ألغت العمل بنظام الكفالة المعروف ولكن وضعت ضوابط ومحددات لتنظيم العمل بين صاحب العمل والكفيل بما يحقق العدالة بين الجميع وأيضاً الالتزام بالقوانين المعمول به بالمملكة العربية السعودية. وفيما يلي سيتم تنازل كافة تفاصيل كيفية نقل الخدمات لوافد إلي السعودية من كفيل إلي كفيل آخر خلال خذا المقال في السطور القليلة القادمة.

كيفية نقل الخدمات لوافد إلي المملكة العربية السعودية

يعد نقل الخدمات لوافد إلي السعودية هو أحد أهم الشروط اللازمة لاستمرار تواجد الوافد بالمملكة وذبك طبقاً لما أعلنته المديرية العامة للجوازات السعودية ويستلزم ذلك الخطوات التالية:

القيام بملء البيانات بنموذج الطلب والوقيع علية من صاحب العمل الحديد مع إضافة صورة للوافد أعلي الصفحة.

القيام بالحصول علي الموافقة من مكتب العمل السعودي للشركات والمؤسسات.

قيام الوافد بتجهيز خطاب طلب من صاحب العمل الجديد بشأن نقل الخدمات.

تجهيز صورة ضوئية من سجل النشاط التجاري أو رخصة البلدية علي أن تكون سارية المفعول.

تجهيز بطافة عائلية سارية المفعول لصاحب العمل الجديد إذا كان فرداً وليست شركة أو مؤسسة مع تجهيز كسف حساب يفيد بالراتب الشخصي له.

القيام بتجهيز وملء نموذج التعهد من قبل صاحب العمل الجديد بعدم تشغيل الوافد في أي مكان آخر بخلاف مؤسسته.

تجهيز جواز السفر الخاص بالوافد ساري المفعول وصورة ضوئية واضحة منه.

تجهيز الإقامة الخاصة بالوافد سارية المفعول وصورة ضوئية واضحة منها.

توافق وظيفة الوافد مع النشاط الخاص بالمؤسسة أو صاحب العمل الجديد.

التأكيد علي صحة البيانات الموجودة بنموذج الطلب بواسطة الموظف المختص وقبولها علي الأنظمة قبل دفع رسوم الخدمة.

تجهيز خطاب التنازل من الكفيل القديم إلي الكفيل الجديد معتمد من إدارة الجوازات بالمنطقة الموجود بها.

ضرورة التسجيل في البصمة.

في حالة التسجيل في جوازات سفر سابقة أنه تم نقل الخدمات في مرات سابقة فيجب إحضار هذه الجوازات.

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن الرسوم الخاص بنقل الخدمات هي (2000) ألف ريال سعودي في المرة الأول ومبلغ (4000) ألف ريال سعودي في المرة الثانية و(6000) ألاف ريال سعودي في المرة الثالثة.

