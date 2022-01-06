عروض أسواق عبدالله العثيم بالسعودية وخصومات بمناسبة العام الجديد تصل ل60٪

أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يعد من أضخم المراكز التجارية التسويقية والأكثر مبيعاً وانتشاراً على الإطلاق، ويتميز بإستمرار العروض والخصومات به على جميع السلع والمنتجات الضرورية للبيت والأسرة ، ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية ليسهل على جميع عملاءه الحصول على المستلزمات الضرورية لهم والأستمتاع بالعروض المستمرة في وقت وجهد وجيز، وأيضاً يوجد منه العديد من الفروع في جميع الدول العربية، ويتميز ايضاً بتفاوت الأسعار لتناسب جميع الفئات كل هذا من أجل إرضاء جميع العملاء.

عروض أسواق العثيم بالسعودية:

عروض أسواق العثيم مازالت مستمرة وبقوة وتشمل كل المنتجات والسلع والمنتجات الضرورية المتواجده بداخله وأيضاً جميع الأقسام المتواجدة كقسم السلع الغذائية وما فيه من قسم اللحوم والدواجن والالبان والجبن والخضروات والفاكهة ويتميز أسواق العثيم بجودة وضمان جميع المنتجات الغذائية بنسبة100٪، وأيضاً قسم العناية الشخصية والأجهزة الكهربائية وقسم المفروشات والأجهزة الذكية كالشاشات الحديثة والهاتف المحمول، وتصل خصومات أسواق العثيم بمناسبة العام الجديد ل 60٪ وسوف نتكلم عن العروض الأسبوعية بالتفصيل في الأسطر الأتية من خلال موقع ثقفني.

عروض أسواق العثيم على السلع والمنتجات الضرورية:

يتواجد داخل العرض الأسبوعي كل ما هو ضروري للبيت والأسرة، يشمل العرض العديد من الأجهزة المنزلية كعجان سينكور، فرامة لحم مولينكس، مكواة بهار كي أون، عحانة مع خلاط معدني اريتي، غلاية ستانلس ستيل كولين، عصارة كليك أون، والعديد من السلع الغذائية كدجاج برديكس، خضروات مشكلة السنبلة، نقانق دجاج /بالجبنة داري، كل منتجات ساديا الدجاج والخضار المشكل والبرجر البقري، والمنظفات وقسم الألبان والجبن كجبنة رومي تشيزا لاند، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث، جبن شيدر أحمر /أبيض ويكسفورد، جبن قريش جرين لاند، لبنة تركية السنبلة، وسوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:

أرز الفارس بسمتي شاليمار (10 كجم) لعمل اشهي الأطعمة مثل الكبسة والبرياني السعودي، السعر للكيس قبل العرض 75.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 44.95 ريال سعودي.

إشتري واحدة وأحصل على واحدة هدية مجانية، زيت عافية ذرة 2×1.5 لتر، السعر قبل العرض 52.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 45.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا مجمد (10×1300 جم) السعر للكرتون قبل العرض 167 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 129.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنظفات: