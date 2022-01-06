“حقوق نقل مباراة” تردد قناة SSC SPORT 1HD السعودية لمتابعة مباراة الهلال والفيصلي بتعليق عيسي الحربين في السوبر السعودي 2022-1-6

أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية خلال الايام الاخيرة عن حصولها على حقوق نقل مباراة السوبر السعودي 2022 والتي تقام بين الهلال والفيصلي السعودي في مباراة قوية، حيث تقام المباراة القوية بين الفريقين من خلال ستاد الملك فيصل بن فهد الرياضي، والتي تأهل اليها فريق الهلال السعودية بعدما حصد لقب الدوري السعودي النسخة الماضية، أما عن فريق الفيصلي فقد حصل على لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتنافس الفريقين لحصد لقب هذه البطولة القوية، وإليكم الآن تردد قناة SSC SPORT 1HDالسعودية الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022.

تردد قناة SSC الرياضية على نايل سات 2022

يترقب كافة عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية في هذا التوقيت الى متابعة مباراة السوبر السعودي التي تقام بين فريق الهلال والفيصلي السعودي، والتي اعلنت شبكة قنوات SSC SPORT 1HDالسعودية الرئاسية عن نقلها مباشرة بدون تشفير بجودة مشاهدة عالية، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الرياضية في السعودية وفي العالم العربي، والتي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي.

تردد قناة SSc السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 12523.

الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية على القمر عرب سات

تحظى قناة ssc السعودية الرئاسية بنسب ومعدلات مشاهدة مرتفعة بشكل كبير سواء في السعودية او في العالم العربي بشكل عام، والتي يمكن من خلالها متابعة اقوى المباريات في اشهر البطولات السعودية والعربية، من خلال التردد الجديد على عرب سات والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على القمر عرب سات 12418.

من خلال اختيار الاستقطاب الافقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباراة السوبر السعودي الهلال والفيصلي 2022

تقام مباراة السوبر السعودي بين الهلال بطل الدوري السعودي النسخة الماضية، ونظيره فريق الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، عبر ستاد الملك فيصل بن فهد الرياضي، مساء يوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت السعودية.